Aldi in Essen verkauft Kugel Eis für Spottpreis – Kunden fallen die Augen aus dem Kopf

Der Sommer ist da und macht Lust auf leckeres Eis – so auch in Essen. Wer den Eisdielen einen Besuch abstattet, dürfte allerdings schnell feststellen: Eine Kugel Eis ist mittlerweile deutlich teurer als noch vor einigen Jahren. Diese sogenannte „Eisflation“ macht zahlreiche Naschkatzen wütend (>>> hier mehr lesen). Umso erfreulicher dürfte für sie jetzt eine Aktion von Aldi sein.

Der Discounter verkauft jetzt nämlich Eis zum Spottpreis in Essen und Co. Die kalte Sünde gibt es allerdings nicht wie gewohnt in den Kühlregalen der Filialen zu kaufen. Doch wo erhalten Kunden das Schnäppchen-Eis stattdessen?

Aldi in Essen: Kunden erhalten Kugel für 50 Cent

Auch dem Discounter ist nicht entgangen, dass die Preise für Eis in Essen und Co. gestiegen sind. „Deswegen macht Aldi als Erfinder des Discounts den Besuch in der Eisdiele jetzt für alle leistbar und schickt Deutschlands günstigste Eisdiele auf Tour“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für 50 Cent pro Kugel können Kunden zwischen Sorten wie Vanille, Schokolade, Nuss-Nougat, Stracciatella und veganem Eis wählen. Wer Lust auf etwas Größeres hat, bekommt Spaghetti-Eis oder einen Bananasplit für 2,50 Euro.

Hier gibt es das Schnäppchen-Eis

„Preise wie damals. Eisgenuss wie immer.“ – unter diesem Motto tourt ein Eiswagen durch Deutschland und legt Stopps auf den Parkplätzen von sechs Aldi-Filialen ein – mitunter in Essen. Alle Termine und Standorte findest du hier:

02. Juli in Essen (Korthover Weg 57–59)

03. Juli in Düsseldorf (Ahnfeldstraße 8 -10)

08. Juli in Hamburg (Langenhorner Chaussee 579) und München (Frankfurter Ring 19)

10. Juli in Leipzig (Braustraße 26) und Mainz (Bürgermeister-Alexander Straße 9)

Jeweils von 14 bis 18 Uhr können sich Naschkatzen dort Eis gönnen. Die Einnahmen des Preiswagens aus Essen und Co. werden im Anschluss an die jeweilige lokale Tafel gespendet.