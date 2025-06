Ruhrgebiet: Hitze-Abkühlung gefällig? HIER gibt es eine Kugel Eis für nur 50 Cent

Am Freitag (13. Juni) sind die Temperaturen im Ruhrgebiet erstmals in diesem Jahr auf über 30 Grad gestiegen. So macht das Wetter doch Spaß! Doch viele sind solch eine Hitze schon gar nicht mehr gewohnt, deshalb muss für ausreichend Abkühlung gesorgt werden.

Die Stadt Essen hat sogar eine Hitze-Warnung für das Wochenende vom 13. bis 15. Juni ausgegeben (hier mehr dazu). Viel trinken, Sonnencreme und Schatten sind die wichtigsten Tipps für die brütende Hitze. Doch eines darf bei dem sonnigen Wetter ebenfalls nicht fehlen: Eis. Wir waren bei der wohl günstigsten Eisdiele des Ruhrgebiets – vielleicht sogar deutschlandweit.

Ruhrgebiet: Günstigste Eisdiele ist in Bochum

Um rund fünf Prozent sind die Preise pro Eiskugel seit letztem Jahr gestiegen. Der Durchschnittspreis liegt bei 1,81 Euro pro Kugel – Spitzenreiter ist Sylt mit im Schnitt 2,50 Euro. Überall steigen die Preise in die Höhe, allerdings nicht bei Georgios und Monika Topalidis. Das Paar betreibt seit 1998 die Eisdiele „Monikas Eis zum Mitnehmen“ in Bochum-Hamme an der Cimbernstraße.

Seit über 20 Jahren kostet eine kleine Kugel Eis hier 50 Cent – und das soll auch so bleiben, wenn es nach dem Griechen und seiner polnischen Frau geht. „Die Leute kommen extra zu uns von weit her. Durch unsere Lage sind wir hier etwas versteckt, dadurch ist unsere Miete etwas günstiger, sodass wir uns das leisten können“, erklärt der 63-Jährige.

Georgios Topalidis verkauft sein Eis seit 20 Jahren für 50 Cent. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Und weiter: „Die Preise existieren seit 1998, wir hoffen, dass wir die Preise so halten können. Wir wollen, dass die Leute auch was davon haben. Wenn wir das Eis teurer machen, dann bleiben die Kunden vielleicht weg – das wollen wir nicht. Und die Leute sind glücklich, denn Qualität und Preis stimmen.“ Monika ergänzt: „Wir wollen vor allem, dass die Kinder weiter zu uns kommen. Die strahlen immer so, wenn sie für 2 Euro mit vier Kugeln wieder gehen.“

Teamwork ist angesagt

Auch an diesem Tag hat das Paar kaum Zeit zu verschnaufen, ständig kommen neue Kunden. Während Georgios vorne die Theke schmeißt, rührt Monika in einem kleinen Nebenraum das Eis an – laut ihren Angaben wird es jeden Tag frisch zubereitet. Mitarbeiter haben sie keine. Die Eisdiele misst nur wenige Quadratmeter, deshalb gibt es das Eis nur zum Mitnehmen – wie der Name des Ladens schon sagt.

Georgios Lieblingssorten sind übrigens: Stracciatella, Schoko, Vanille und Nuss. Eine große Kugel kostet 1 Euro und den Spaghetti-Eisbecher gibt es für 3,50 Euro, wer noch ein paar Erdbeeren dazu haben will, zahlt einen Euro mehr. Der teuerste Eisbecher kostet 5 Euro.