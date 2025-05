„Eiskönig“ von Mallorca: Dieser Geheimtipp an der Playa gewinnt den Test

Auf Mallorca, der Lieblingsinsel der Deutschen, hat die Urlaubssaison schon begonnen. Das bedeutet nicht nur, dass sich allmählich die Strände füllen und Sehenswürdigkeiten der Baleareninsel wieder stärker besucht werden, sondern auch, dass die Eisdielen wieder Jung und Alt vor ihrer Glastheke versammeln. Wir haben uns auf Mallorca mal angeschaut, wo es das beste Eis gibt und wie viel Geld die Urlauber hier in die Hand nehmen müssen.

An allen Ecken Mallorcas wird mit der leckeren Erfrischung gelockt. Meist kostet die Kugel Eis zwischen 2,50 und vier Euro. Abgesehen von etlichen Eisdielen haben sogar viele Cafés und Restaurants eine kleine Eis-Theke in ihrem Laden, um den Eishunger der Urlauber stillen zu können. DER WESTEN macht den Test und vergleicht die Preise. Wo gibt es wirklich gutes Eis zu einem angemessenen Preis?

Mallorca: Eis wie vom Ballermann-Star

Was es überall auf der Insel gibt, sind Filialen von „Giovanni L.“ – eine deutsch-italienische Eisdielen-Kette, die in den letzten 20 Jahren über 500 Filialen eröffnet hat. Fünf Filialen hat das Unternehmen auch in Palma. Besondere Aufmerksamkeit erhielt sie zuletzt, weil Megaparksänger Marc Terenzi mit im Team ist – als Manager einer „Giovanni L.“-Filiale in Palma.

+++ Mallorca-Urlauber besuchen Sóller – was sie sehen, sorgt für Entsetzen +++

In Arenal ist „Giovanni L.“ mit einer kleinen Zeile in einem Restaurant auf Höhe des Balnearios sieben in der zweiten Meereslinie zu finden. Zuerst fällt uns auf, dass hier gar kein Andrang ist – bis wir an der Eistheke auffallen, dauert es einen Moment. Die Auswahl ist kleiner als bei großen Filialen der Kette, bietet aber die üblichen Sorten: Zitrone, Stracciatella, Kinderschokolade, Orange oder Haselnuss. Auch die Luxus-Sorte Pistazie ist erhältlich. Bei unserem „Giovanni L.“ ist jede Sorte für 2,50 Euro pro Kugel zu bekommen. In Palma kostet die Kugel in den Filialen 3,50 Euro, Pistazie gibt es für 50 Cent mehr.

Das Eis von „Giovanni L.“ kennen viele aus Deutschland, die Kette hat schon 500 Filialen eröffnet. Foto: DER WESTEN / Saskia Papenthin

Wir entscheiden uns für eine Kugel Kinderschokoladen-Eis. Bis die Kugel geformt ist, dauert es einen Moment, die Eismasse scheint sehr hart und kalt zu sein. Überhaupt wirken die Eisbehälter nicht, als seien sie frisch befüllt, eher wie Reste. Eine Schale beherbergt gleich zwei Sortenreste, Banane-Schokolade gesellt sich hier zu Orange. Die Behälter sind teilweise kaputt, in den Ecken sind Löcher und an manchem Rand ist das Plastik schon abgebrochen. Nach etwas Antauzeit ist das Eis cremig und schmeckt wie von der Kette gewöhnt.

Ein Geheimtipp führt zum „Eiskönig“

Eine Empfehlung bringt uns in den „El Rey Del Helado“ (dt. der Eiskönig) in El Arenal. Eine kleine Eisdiele, die etwas versteckt gelegen in einer Seitenstraße nahe der Playa S’Arenal zu finden ist. Sie wirkt etwas unscheinbar und liegt etwas zurückgesetzt von der Straße, ist aber gut besucht. Der Laden überzeugt auf den ersten Blick mit unglaublichen Preisen. Kugeln gibt es hier nicht, viel mehr wird das Eis mit einem Spatel portioniert. Die kleinste Portion „Pequeño“ bietet der Eiskönig schon für 1,90 Euro an, eine „Mediano“-Portion gibt es für drei Euro und eine „Grande“-Portion Eis gibt es für 4,20 Euro – für ein Eis auf Mallorca im Jahr 2025 ist das sehr günstig.

Der Geheimtipp „El Rey del Helado“ liegt etwas versteckt in den Straßen von El Arenal auf Mallorca. Foto: DER WESTEN / Saskia Papenthin

Der kleine Eisladen bietet klassische Sorten wie Schokolade, Joghurt, Stracciatella oder Vanille, aber auch ausgefallenere Geschmacksrichtungen wie Tiramisu, Bueno White, Banane Toffee oder Piña colada – es ist also für jedes Schleckermaul etwas dabei. Wir entscheiden uns für eine kleine Portion der Sorte „Ferrero Rocher“ und sind direkt begeistert. Es schmeckt wirklich gut! Sehr cremig und schokoladig und sogar die kleinen Waffelstückchen bieten noch richtig Crunch.

Mehr News:

Das Fazit unseres kleinen Eis-Tests fällt eindeutig aus und bringt gute Nachrichten für alle Eis-Fans. Es gibt sie noch, die kleine Eisdiele, die frisches, leckeres Eis zu einem fairen Preis verkauft! Sicher gibt es in einer belebteren Ecke Filialen des bekannten Eisriesen, die frischeres Eis bieten, weil der Bedarf dort größer ist. Jedoch sind hier Preise von 3,50 bis 4 Euro pro Kugel absolut gang und gäbe. Echte Eis-Fans freuen sich da über Läden wie „El Rey Del Helado“, die man schnell einmal übersieht, die sich aber lohnen zu beachten und vor allem zu testen.