Übler Gestank in Essen – das steckt dahinter

Ein übler Geruch hat sich am Samstagvormittag (14. Juni) in Essen verbreitet. In großen Teilen des Stadtgebiets roch es bei immer weiter steigenden Temperaturen nach Plastik.

Viele Essener fragten sich, woher der miese Gestank kam. Die Feuerwehr Essen liefert die Antwort.

Das steckt hinter dem üblen Gestank in Essen

Essens Feuerwehr-Sprecher teilte gegenüber der „WAZ“ mit, dass ein Feuer in der Nachbarstadt Velbert für den Geruch verantwortlich sei. Hier wurde nach einem Brand einer Lagerhalle in Tönisheide eine Warnung über die Warn-App NINA herausgegeben.

++ Aldi in Essen verkauft Kugel Eis für Spottpreis – Kunden fallen die Augen aus dem Kopf ++

Die Feuerwehr Velbert musste am frühen Morgen in die Neustraße ausrücken. Als die Einsatzkräfte anrückten, stieg bereits eine dichte schwarze Rauchsäule über der brennenden Lagerhalle auf.

Die Feuerwehr Velbert auf dem Weg zum Brand an der Neustraße in Tönisheide. Foto: Feuerwehr Velbert

Über NINA warnten die Behörden in den Stadtteilen Velbert-Tönisheide und Velbert-Mitte vor Geruchsbelästigungen. Es bestehe jedoch keine Gesundheitsgefahr. Später wurde die Warnung auf Wülfrath ausgeweitet.

++ Das beste Freibad in NRW liegt in Essen – warst du schon dort? ++

Ekel-Geruch zieht bis nach Essen: „Heftig“

Doch der Geruch zog nicht nur Richtung Süden, sondern auch nach Norden Richtung Essen. So berichteten zunächst Anwohner aus Werden und Bredeney im Süden der Ruhrpott-Stadt über den Gestank. Doch dabei blieb es nicht: „Im ganzen Stadtgebiet riecht es nach Plastik“, erklärte Feuerwehr-Sprecher Christian Schmücker gegenüber der „WAZ„.

Mehr Themen:

Velberter wurde geraten wegen der Geruchsbelästigung Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen abzuschalten. „Der Geruch war echt unangenehm“, beschreibt eine Anwohnerin auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Velbert. „Wir haben es vorhin auch Richtung Klinikum gerochen…Heftig!“, fasst eine andere zusammen. Angesichts der extremen Hitze am Samstag denken viele aber auch an die Arbeitsbedingungen der Einsatzkräfte und drücken ihre Dankbarkeit aus. Mehr zu dem Einsatz in Velbert erfährst du hier in der „WAZ“ >>>