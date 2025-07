Eis-Preise erreichen neue Dimensionen – SO können Urlauber bares Geld sparen

Die Eis-Preise in Deutschland sind innerhalb der letzten Jahre deutlich gestiegen. Das weiß auch Aldi und schickt deshalb aktuell Eiswagen durch Deutschland. Doch auch im Urlaub könnte dich die Preis-Peitsche treffen.

Denn dort erreichen die Eis-Preise teilweise neue Dimensionen. Sie fallen deutlich höher aus, als in Deutschland. Doch wo im Urlaub musst du mit hohen Kosten rechnen?

Teure Eis-Preise im Urlaub

Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage im Auftrag der dpa zahlt man in der Schweiz teilweise knapp 6 Euro pro Kugel. In einem Urlaub in Frankreich zahle man etwa 5 Euro und in Italien und Spanien seien 2,50 Euro bis 4 Euro normal. Auch in anderen Ländern kannst du mit Preisanstiegen rechnen.

Doch die Preise dürften zahlreichen Menschen gar nicht schmecken. Die Umfrage zeigt nämlich auch, dass lediglich sechs Prozent der Deutschen bereit sind, mehr als 2 Euro zu zahlen. Die Mehrheit von 66 Prozent hält einen Preis zwischen 1 und 1,50 Euro für angemessen. Doch wie können Naschkatzen im Urlaub sparen?

So sparst du bares Geld

Wer nicht einsieht, im Urlaub so viel Geld für Eis auszugeben, kann in vielen Fällen auch sparen. So kannst du beispielsweise Angebote vergleichen, denn nicht in allen Eisdielen bekommst du die süße Sünde zum gleichen Preis. Oft ist sie gerade in touristischen Gegenden deutlich teurer. In der Regel kannst du die Preise auch schon online miteinander vergleichen und findest dort auch die jeweiligen Bewertungen.

Wenn du vorhast im Urlaub häufiger Eis zu essen, kann es sich hingegen lohnen, eigene Behälter mitzubringen. Denn einige Eisdielen (auch hierzulande) erwarten für Löffel, Becher, Waffeln und Co. eine zusätzliche Zahlung.