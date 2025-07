Jimi Blue Ochsenknecht in neuer Sat.1-Show – „Habe gar keinen Bock“

„Ich kann euch nur sagen, Leute, das ist kein übliches TV-Format.“ Mit diesen Worten preist Jasmin Herren die neue Reality-Show an, die am Montagabend (7. Juli) bei Sat.1 zur Primetime kommt.

Unter dem Titel „Villa der Versuchung“ werden in dem neuen Format insgesamt 14 Stars in eine Villa in Thailand untergebracht. Ohne jeglichen Luxus! Denn alles, was sie an Luxusgegenständen oder Genuss haben können, müssen sie sich erkaufen. Als Einstieg erhalten die Sat.1-Stars eine Gewinnsumme von 250.000 Euro.

Auch Jimi Blue Ochsenknecht ist unter den Reality-Promis dabei, die sich in dieses TV-Experiment begeben. Doch Lust scheint der Schauspieler und Sohn von Uwe Ochsenknecht offenbar nicht darauf zu haben.

Neuer Sat.1-Show mit Jimi Blue Ochsenknecht

In der ersten Episode sieht man Jimi Blue Ochsenknecht in einem Gespräch mit Reality-Star Kevin Schäfer („Prince Charming“). Darin kommt der 33-Jährige gleich zur Sache und sagt über das Format: „Ich habe gar keinen Bock auf dieses Experiment.“ Sein Mitstreiter kann das nicht nachvollziehen. „Hä, was haste denn da keinen Bock?“ Jimi: „Ich hatte eher gehofft, dass wir alle eher an einem Strang ziehen.“

Doch dem ist offenbar nicht so, wenn es um Luxus geht. Jimi Blue Ochsenknecht wird deshalb geradezu sauer: „Wie stellt ihr euch denn jetzt die nächsten Tage weiter vor?“ Im Interview lässt er seinen Frust schließlich freien Lauf: „Dieser Kampf zwischen allen, das hat sich so hochgekocht, so viel Testosteron…“

Jasmin Herren zur Sat.1-Show: „Schwerste Format, was es jemals gegeben hat“

Auch „Villa der Versuchung“-Kandidatin Jasmin Herren kann das Geld in dem Format gut gebrauchen. Die Witwe von Ballermann-Sänger Willi Herren gibt im TV offen zu: „Meine finanzielle Situation sieht scheiße aus. Ich habe 400.000 Euro Schulden, die ich nie verursacht habe.“ Die Schulden bezeichnete Jasmin Herren zuvor bereits als „Altlasten“ aus ihrer Ehe.

Mit „Villa der Versuchung“ wollen Jasmin Herren und ganz offenbar auch Jimi Blue Ochsenknecht ihre allgemeine finanzielle Situation verbessern. Doch leicht wird es laut Jasmin nicht: „Das hier ist meiner Meinung nach das schwerste Format, was es jemals gegeben hat.“

Mit Jasmin und Jimi ziehen auch diese Stars in die „Villa der Versuchung“ ein:

Jimi Blue Ochsenknecht (33): Schauspieler

Gigi Birofio (26): Reality-Star

Raùl Richter (38): Ex-GZSZ-Star

Kate Merlan (38): Reality-Star

Manni Ludolf (62): TV-Schrotthändler

Georgina Fleur (35): Ex-Dschungelcamp-Star

Sara Kulka (34): Ex-GNTM-Star

Jasmin Herren (46): Reality-Star

Patricia Blanco (54): Reality-Star

Brenda Brinkmann (21): Reality-TV-Darstellerin

Steven Graf Bernadotte (38), früherer Berliner Party-Prinzen

Bettie Ballhaus (47), Moderatorin und Model

Ronald Schill (66), ehemaliger Politiker und Reality-Star

Kevin Schäfer, Reality-Star

Sat.1 zeigt die neue Show am Montagabend (7. Juli) um 20.15 Uhr im Free TV und in der Mediathek bei Joyn. Moderiert wird das Ganze übrigens von Verona Pooth.