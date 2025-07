ProSieben holt beliebte Show zurück – SIE feiert ihre TV-Premiere

In der TV-Branche zeichnet sich seit einiger Zeit ein deutlicher Trend ab. Immer mehr Sender holen ältere Formate aus der Versenkung und geben ihnen einen brandneuen Anstrich.

ProSieben hat nun eine Reality-Serie aus dem Jahr 2014 wieder zum Leben erweckt und sie mit hochkarätigen Protagonisten besetzt. Eine Person feiert dabei nicht nur das Comeback der Serie selbst, sondern darüber hinaus ihr ganz persönliches TV-Debüt.

ProSieben holt Reality-Show zurück

Die Rede ist von dem damaligen Serien-Hit „Crash Games“. ProSieben und Joyn geben der Sendung noch einen anderen Twist, indem die Kandidaten ausschließlich Bekanntheiten aus dem TV sind. „Sechs Zweier-Teams bestückt mit Realitystars. Ihre Gegner: Schanze, Matschbecken, Flutschfläche oder Mount Glitsch. Ihr Ziel: Möglichst wenige Bruchlandungen. ProSieben und Joyn bringen im Herbst die Kult-Gameshow „Crash Games – Bruchlandung der Realitystars“ zurück“, heißt es in der Pressemitteilung.

+++ auch interessant für dich: ProSieben: Paukenschlag! Serienstart rückt ins nächste Jahr +++

Weiter noch: „Nur die Teams, die den Parcours mit den wenigsten Fails absolvieren, dürfen am Ende in der finalen Bruchlandungs-Challenge antreten“, heißt es in der Pressemitteilung. Wer die Teams sind, ist noch ungewiss. Dafür verrät der Sender, wer als Fieldreporter dabei sein werden.

SIE feiert TV-Premiere bei ProSieben

Bei der Neuauflage des Formats wird Laura Maria Rypa ihr TV-Debüt feiern, wie der Sender nun verrät: „Die neuen Fieldreporter, Influencerin Laura Maria Rypa, Ex-Playmate Julia Römmelt und Content Creator Max Weißenböck sammeln Stimmen der Teams auf dem Spielfeld.“

+++ auch spannend für dich: Prosieben: Klaas packt über Joko aus – „Um mich zu beschämen“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

ProSieben zeigt die neuen Folgen von „Crash Games – Bruchlandung der Realitystars“ ab Oktober 2025. Ein genaueres Datum und welche Reality-Stars teilnehmen werden, wird vom Sender noch bekanntgegeben.