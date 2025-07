Neuer Job für Manni Ludolf: Ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte

Sie waren Kult: die Ludolfs. Anfang der 2000er-Jahre kam an den Brüdern vom Schrottplatz kein TV-Zuschauer vorbei. Manni Ludolf und Co. waren der Hit. Doch dann wurde es ruhig um die Ludolfs.

Jetzt ist zumindest einer von ihnen zurück: Manni Ludolf. 2023 konnte man den sympathischen Altteile-Händler in der RTL-Zwei-Show „Kampf der Realitystars“ bewundern, derzeit ist er zudem in der „Villa der Versuchung“ zu sehen. Doch das sind nicht die einzigen Jobs, die der 62-Jährige angenommen hat.

Manni Ludolf macht ein Praktikum bei „Burger King“

Denn wie die Fast-Food-Kette „Burger King“ nun mitteilte, ist Manni Ludolf nun auch noch bei ihnen als Praktikant angestellt worden. In einem Clip auf Instagram sehen wir die ersten Schritte des burgerbratenden Schrotthändlers.

Er sei bei „Burger King“ schon fast zuhause, jubelt der TV-Star. Anscheinend schmeckt ihm das Essen des „McDonald’s“-Konkurrenten recht gut. „Ich habe mir gedacht, wo Burger King mir ein Praktikum angeboten hat: Geil“, jubelt der 62-Jährige. Sein Traum sei in Erfüllung gegangen.

Und so wird dem Praktikanten zunächst einmal die Küche vorgeführt. Wichtig, so Ludolf, den Anweisungen des Chefs genau zuhören und den Anweisungen folge leisten. Und so wurde gebrutzelt, frittiert und zusammengebaut.

Werbeaktion des Fast-Food-Riesen

Sein Lieblingsburger ist übrigens der Cheeseburger. Der Grund: Den könne man einfach mit der Hand essen, und „träumen und genießen“. Also das mit der Werbung bekommt der einstige Schrottplatz-Star schon mal hervorragend hin.

Und auch sein Chef scheint überzeugt: „Manni macht einen richtig geilen Job. Er hat die Hände richtig gut gewaschen, auf Hygiene legt er richtig wert. Und wie ihr seht, er rockt den Laden alleine.“

Ob er nach seinem Praktikum bei „Burger King“ starten wird? Wohl eher nicht. Ist Mannis Auftritt doch Teil des „King des Monats‘-Social-Media-Formats“ des Fast-Food-Riesen.