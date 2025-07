Änderung bei „Villa der Versuchung“ bringt Kandidaten auf 180 – „Asozial“

In der neuen Sat.1-Sendung „Villa der Versuchung“ werden insgesamt 14 prominente Kandidaten auf die Probe gestellt. Jegliche Luxusgüter werden ihnen weggenommen und können nur gegen Geld wiedererlangt werden. Dieses geht von der Gesamtgewinnsumme von 250.000 Euro ab.

Nach der ersten Folge haben die Promis bereits rund 60.000 Euro ausgegeben. Und das hat nun Konsequenzen: In Episode Nummer zwei gibt es eine Änderung in der „Villa der Versuchung“ – eine, die manche Kandidaten fassungslos macht.

Zahlreiche Kandidaten wollen nicht auf einen gewissen Luxus verzichten und geben das Geld aus als gäbe es kein Morgen mehr. Denn Softdrinks, Alkohol, Zigaretten und jede Menge Snacks werden ohne Rücksicht auf Verluste aus der sogenannten „KostBAR“ genommen – und das hat nun Konsequenzen.

Wie in Folge zwei zu sehen ist (TV-Ausstrahlung am 14. Juli), hat sich die Produktion eine Änderung ausgedacht. „Wie ihr wisst, treibt eine hohe Nachfrage die Preise in die Höhe“, heißt es von der Off-Stimme. Beim Blick auf die Preise der frisch aufgefüllten Regale fällt dem ein oder anderen plötzlich die Kinnlade runter.

Neue Preise bei „Villa der Versuchung“

Als sich die Kandidaten den Kühlschränken nähern, hört man nur noch Ausrufe wie „Ihr Schweine“, „Boah ist das dreckig“ oder „Asozial“. Die Preise haben sich in der Tat deutlich verändert.

Wer eine Zigarette rauchen will, muss beispielsweise statt 50 Euro nun 150 Euro blechen. Der Preis für Softdrinks, wie z.B. Coca-Cola hat sich von 150 auf 300 Euro verdoppelt. Ob das die Kandidaten wohl daran hindern wird weiterhin so verschwenderisch zu sein?

Sat.1 zeigt die neuen Folgen von „Villa der Versuchung“ immer montags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Mit einem Premium-Joyn-Account kann die neuste Folge auch eine Woche im Voraus gestreamt werden.