Panne bei „Villa der Versuchung“? Sat.1 verwirrt Zuschauer

Premiere bei Sat.1! Der Sender setzt am Montagabend (7. Juli) mit „Villa der Versuchung“ auf ein brandneues Format. Es geht um fehlenden Luxus, jede Menge Geld und 14 Promis, die sich zwischen beidem entscheiden müssen.

Sat.1 kündigte vorab an, dass die erste Episode zur Primetime nicht nur im Free TV laufen wird, sondern auch bei Joyn in der Mediathek. Doch die Zuschauer bemerken einen Fehler.

Panne zu „Villa der Versuchung“: Es fällt sofort auf

Denn kaum ist der Sender pünktlich um 20.15 Uhr mit der Premierenshow gestartet, wollen einige Zuschauer „Villa der Versuchung“ lieber in der Mediathek sehen. Doch weit gefehlt! Bei Joyn findet man lediglich einen Teaser vor sowie Folge 2. Eine Panne des Senders?

Das fällt auch Nutzern auf, die bei X sofort kommentieren:

„Warum ist auf Joyn die zweite, aber nicht die erste Folge verfügbar?“

„Mir auch aufgefallen. Seltsam. Denke mal, die 1 haben sie vergessen, weil‘s ja parallel zur Sat1-Ausstrahlung kommt“

„Haben uns grad auch für blöd gehalten. Folge 1 ist als Trailer deklariert – entsprechend ist die „echte“ Folge 1 weg und direkt Folge 2 hochgeladen worden, nehme ich an“

„Hä? Wieso ist auf Joyn nur Folge 2 zu sehen?“

„Frag ich mich auch“

Ob es sich nun um einen Fehler von Sat.1 handelt oder bewusst so gemacht wurde, ist am Montagabend nicht ganz klar. Im Free TV zumindest gibt es die geballte Ladung an Drama, Zoff und Tränen. Denn genau das verspricht das neue Format, in dem neben Jimi Blue Ochsenknecht auch Gigi Birofio, Raùl Richter, Kate Merlan, Manni Ludolf, Georgina Fleur, Sara Kulka, Jasmin Herren, Patricia Blanco, Brenda Brinkmann, Steven Graf Bernadotte, Bettie Ballhaus, Ronald Schill und Kevin Schäfer mitmischen.

