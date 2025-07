„Perfektes Dinner“-Folge sorgt bei Zuschauern für Würgereiz: „Total unhygienisch“

Die Deutschen lieben Haustiere. Rund 34,4 Millionen sollen in den Haushalten der Republik leben. Darunter Hunde, Vögel, Kaninchen und natürlich auch Katzen. Während die meisten die kleinen Raubtiere zuckersüß finden, können sich aber nicht alle mit den Samtpfoten anfreunden. Besonders, wenn sie auf dem Esstisch herumstolzieren und gar in Kontakt mit Essen oder Trinken kommen könnten. So wie in der „Das perfekte Dinner“-Folge von Theresa aus Augsburg.

Diese hatte Vox am vergangenen Dienstag (15. Juli 2025) ausgestrahlt und damit für ordentlich Diskussionsstoff gesorgt. So lebte die „Das perfekte Dinner“-Kandidatin aus Augsburg mit Katze Lula zusammen. Und die hatte durchaus Interesse daran, die anderen Kandidaten und auch die leckeren Speisen der 24-Jährigen kennenzulernen.

Eine Katze beim „Perfekten Dinner“

Leider jedoch sprang sie vor lauter Neugierde auch auf den gedeckten Tisch, was sowohl bei Kandidaten als auch bei Zuschauerinnen und Zuschauern für Verwirrung und Ungemach führte.

„Katzen gehören nicht auf den Tisch“, meckerte Kandidat Günni. Und auch bei Instagram gab es Ärger. „Also Katze in der Küche … In der Gastronomie ist das absolut verboten und ich finde auch in der Küche. Total unhygienisch“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin. Ein anderer schreibt: „Ekelhaft mit der Katze am Tisch.“ Und eine Dritte schimpft: „Igitt. Die fiese Katze auf dem Tisch. Absolutes No-Go!“

„Es ist doch nur eine süße, kleine Katze“

Andere wiederum sehen das nicht so eng. „Es ist doch nur eine süße, kleine Katze“, erwidert beispielsweise eine Zuschauerin. Ein anderer schreibt: „Die Katze ist echt super süß.“ Und eine Dritte schimpft: „Sind wir jetzt bei einer Sendung, was darf eine Katze und was nicht? Oder meine macht dies und meine jenes. Leute, es ist eine Kochsendung!!!!!“

Am Ende konnten Theresa und ihre Katze übrigens 28 Punkte erkochen. Am Ende der Woche gewann Kandidatin Daniela mit starken 37 Punkten.