Urlaub in Italien: Preis-Schock ausgerechnet hier! Touristen werden sich umgucken

Ein Urlaub in Italien ist für viele Reisefans ein absolutes Highlight – auch in kulinarischer Hinsicht. In Restaurants finden Gäste eine große Auswahl traditioneller Speisen wie Pizza, Pasta, Risotto und Co.

Jetzt erwartet Urlauber in Italien allerdings ein echter Preis-Schock. Denn ein beliebtes Angebot der Speisekarte wird jetzt deutlich teurer. In einer beliebten Stadt schießen die Preise besonders in die Höhe.

Urlaub in Italien: DIESES Produkt wird besonders teuer

In Italien müssen Urlauber für Espressi tief in die Tasche greifen. Das ergab eine Studie des Forschungsinstituts Centro di Formazione e Ricerca. Während der Espresso in Großstädten 2021 noch 1,03 Euro gekostet hat, zahlen Urlauber mittlerweile durchschnittlich 1,22 Euro.

In Bozen in Südtirol ist der Espresso mit 1,42 Euro jetzt besonders teuer. Auch in Trient, Pescara und Triest werden sich Touristen umgucken. Am günstigsten bekommen Italien-Urlauber den Kaffee in Catanzaro, der Hauptstadt der Region Kalabrien. Dort ist das beliebte Getränk für unter einen Euro erhältlich. Aber warum steigen die Preise überhaupt an?

Espresso wird teurer: DAS ist der Grund

Dass der Kaffeepreis in den beliebten Urlaubsregionen durch die Decke geht, hängt offenbar mit mehreren Faktoren zusammen, wie die italienische Verbraucherschutz-Organisation „Assoutenti“ berichtet. Dazu zählen „die hohen Energiepreise, die die öffentlichen Einrichtungen zusätzlich belasten, und die gestiegenen Rohstoffpreise“, erklärt Assoutenti-Präsident Gabriele Melluso.

So sind auch die Preise für die beliebten Sorten Arabica und Robusta drastisch gestiegen. Der Preis für Arabica erreicht dabei einen historischen Höchststand. Das wirkt sich jetzt auf Italiener und Urlauber aus, denn die hohen Preise werden auf sie abgewälzt. Heißt: Sie müssen in Restaurants und Cafés mehr zahlen, ihren Kaffee-Konsum einschränken oder ihn zu Hause selbst machen.