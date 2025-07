Fünf Gratis-Geheimtipps für den Urlaub in Kroatien – sogar viele Einheimische kennen sie nicht

Urlaub in Kroatien ist so viel mehr als Sonne, Strand und Meer. Wer abseits der bekannten Reiseziele unterwegs ist, entdeckt in Istrien eine beeindruckende Vielfalt an versteckten Naturwundern, historischen Stätten und einmaligen Erlebnissen.

Aber was macht diese Geheimtipps so besonders?

Verborgene Schätze für den Urlaub in Kroatien

Die Halbinsel Istrien bietet abseits der bekannten Küstenstädte wie Rovinj und Poreč viele versteckte Schätze. Eine Wanderung nahe Gračišće führt durch unberührte Natur und malerische Dörfer. Highlights sind der atemberaubende Sopot-Wasserfall, eine historische Brücke aus der Napoleon-Zeit sowie die Kirche des Heiligen Šimun. Die Strecke ist etwa zehn Kilometer lang und belohnt Wanderer mit fantastischen Ausblicken – ein echtes Naturerlebnis für den Urlaub in Kroatien.

Ein besonderes Ziel ist Završje mit seinem schiefen, 22 Meter hohen Glockenturm, der an den Turm von Pisa erinnert. Vom Turm bietet sich ein herrlicher Blick über die Landschaft – und der Eintritt ist kostenlos. Die nahegelegene, stillgelegte Eisenbahnstrecke ist heute eine grüne Oase und beliebtes Fotomotiv.

Historischer Reiz im Urlaub in Kroatien

Vom Ort Zagrad aus beginnt ein kurzer Spaziergang entlang der faszinierenden Gleise in ihrem markanten „betrunkenen“ Zickzack-Muster – ein Highlight für alle, die im Urlaub in Kroatien das Besondere suchen. Die verlassenen Stadt-Ruinen von Dvigrad geben spannende Einblicke in das mittelalterliche Leben Istriens. Mit über 200 erhaltenen Gebäuden und doppelten Verteidigungsmauern erzählt Dvigrad bis heute seine Geschichte.

Zudem lockt Istrien mit einem beeindruckenden Wanderweg entlang von sieben Wasserfällen an der Mirna, der sich über 15 Kilometer erstreckt. Die Route führt durch faszinierende Natur und ist ein weiterer Höhepunkt für den Urlaub in Kroatien.

