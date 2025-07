Experte macht Aldi, Lidl & Co. plötzlich Mut – jetzt muss Temu zittern

Sieht es doch nicht so übel für Aldi, Lidl und Co. aus? Der Online-Billig-Händler Temu gab erst kürzlich bekannt, dass es auf seiner Plattform nun auch Lebensmittel zu kaufen gibt. Sparfüchse kommen jetzt also auch bei Artikeln wie Süßigkeiten, haltbaren Lebensmitteln und Getränken auf ihre Kosten.

Diese Redaktion hat darüber mit Olin Novak, Geschäftsführer von Knuspr, gesprochen. Auch wenn Temus Vorpreschen in den Lebensmittelhandel erst einmal für ein kleines Beben bei Aldi und Co. gesorgt hat, gibt der Experte im Interview aber auch Entwarnung – denn ein paar Dinge haben stationäre Händler dem Billig-Onlinemarkt voraus …

Temu doch keine Gefahr für Aldi und Co.?

Der Experte für E-Food-Märkte sieht nämlich ein Problem. „Das Risiko entsteht dort, wo kurzfristig auf Volumen statt auf Vertrauen gesetzt wird. Im sensiblen Lebensmittelbereich sind Herkunft, Produktsicherheit und zuverlässige Lieferprozesse unverzichtbar. Wer Kunden langfristig binden will, braucht ein belastbares System, das täglich Frische, Transparenz und Verlässlichkeit garantiert“, erklärt Novak im Gespräch mit dieser Redaktion.

Mit seinem Online-Handel Knuspr hat er damit schon einen Meilenstein gesetzt – von dem sich Temu offenbar noch einiges abschauen kann. Dennoch sieht er an dem Vorpreschen auch etwas Positives: „Die größte Chance liegt in der steigenden Sichtbarkeit des Online-Lebensmittelhandels. Jeder neue Anbieter – ob Temu oder andere – trägt dazu bei, die Kategorie weiter zu normalisieren und neue Zielgruppen anzusprechen.“

Was jedoch nicht zu leugnen ist, ist dass sich im Lebensmittelhandel so einiges tut. Das sieht auch der Chef des Lebensmittel-Onlinemarktes Knuspr. „Langfristig verändern sich die Erwartungen der Kunden spürbar – unabhängig von Temu. In einer zunehmend zeitknappen Gesellschaft gewinnen Aspekte wie Komfort und verlässlicher Service weiter an Bedeutung“, erläutert Novak. Mehr zu diesem Thema erfährst du >>>hier.