Aldi beendet Service – für Kunden ist es nicht zu übersehen

Aldi-Kunden erhalten spätestens jetzt sichtbare Gewissheit! Bis zum 30. September will der Discounter-Riese mit seinem Onlineshop Schluss machen. Der bittere Grund: Der Online-Marktplatz habe nicht den gewünschten Erfolg erzielt (mehr dazu erfährst du hier >>>). Kunden, die den Aldi-Webshop bislang nutzten, müssen sich jetzt umstellen.

Doch wer sich dieser Tage auf der Website herumtreibt, der wird eine überraschende Entdeckung machen. Denn die Discounter-Kette hat einen Räumungsverkauf gestartet – mit heftigen Rabatten!

Aldi lässt Kunden sparen

Seit Sonntag (20. Juli) können Kunden bereits beim online shoppen auf der Aldi-Website sparen. Zum Teil werden die Produkte hier bis zu 57 Prozent günstiger angeboten. Von Kinderspielzeugen über Gartenmöbel bis hin zu einem Pool werden hier nun zahlreiche Produkte passend zur Sommersaison für weniger Geld angeboten.

Aber hier gilt es einige Bedingungen zu beachten. Zum einen sind die Angebote zum Teil erst ab bestimmten Tagen verfügbar. Und hier gilt natürlich wie auch bei regulären Aktionsartikeln in den Aldi-Filialen: Wer zuerst kommt, malt zuerst und ergattert das Produkt. Zum anderen sollten bei der Rabattschlacht auch die Versandkosten bedacht werden. Denn bei übergroßen Artikeln wie einer Terrassenüberdachung können da schnell mal bis zu 39,95 Euro extra für den Speditionsdienst fällig werden.

Discounter wirbt mit über 500 Angeboten

Wer im Onlineshop des Discounters nur für kleines Geld einkaufen will, der kann im Übrigen nicht nur nach Kategorien, sondern auch nach Preisen filtern und erhält so etwa schon Angebote ab gerade mal 20 Euro.

Doch was passiert eigentlich, wenn ich nach dem Stichtag 30. September noch einen Aldi-Artikel, den ich online gekauft haben, umtauschen will? Bleibe ich dann darauf sitzen? Die Antworten auf diese Fragen erhältst du in diesem Artikel >>>.