Aldi muss Reißleine ziehen – es ging einfach nicht mehr anders

Es war eine gewagte Entscheidung, als sich Aldi Süd und Aldi Nord vor vier Jahren zusammentaten und einen gemeinsamen Onlineshop starteten. Doch nun ist bald alles vorbei – die Discounter-Kette zieht die Reißleine.

Aldi: Onlineshop schließt zum 30. September

Zum 30. September 2025 wird der gemeinsame Onlineshop geschlossen. Ein überraschendes Ende für ein Projekt, das vielversprechend begann, sich dann aber schwieriger gestaltete als erwartet. Der Aldi-Onlineshop bot eine bunte Mischung aus Nonfood-Produkten und Artikeln wie Kaffee, Wein und Drogerieartikeln.

Doch trotz des breiten Angebots konnte der Onlinehandel nicht den gewünschten Erfolg erzielen. Die Discounter-Kette selbst räumt ein, dass das Geschäft nicht profitabel war – und der Grund dafür liegt auf der Hand: die Konkurrenz.

+++ Rewe, Aldi und Co.: Ärger um bunte Eier! Kunden ahnen es nicht +++

Die Schließung des Online-Shops bedeutet nicht nur für den Discounter selbst eine Veränderung, sondern auch für die rund 80 Mitarbeiter, die bis Ende des Jahres ihren Arbeitsplatz verlieren werden.

Doch ganz verschwindet der Discounter nicht aus dem Internet. Die Apps und Websites bleiben laut der „WirtschaftsWoche“ bestehen – allerdings nur für Angebote und Rezepte, die auf die stationären Filialen verweisen.

Fokus auf Lebensmittelgeschäfte

Die Markt-Kette will sich wieder stärker auf sein Lebensmittelgeschäft konzentrieren, das im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 112 Milliarden Euro erwirtschaftete. Im Mittelpunkt stehen dabei Expansionspläne im Ausland, vor allem in den USA und Großbritannien, wo Aldi in den letzten Jahren stark expandiert hat. In Ländern wie den USA will die Discounter-Kette noch viele neue Filialen eröffnen und tausende neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen.

Apropos Aldi: Droht die nächste Hamsterwelle bei den bekannten Discountern und Supermärkten? Schuld daran könnte eine bestimmte Entwicklung sein. Mehr dazu HIER.