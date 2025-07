Vorverkauf lässt S04-Fans toben – weil Schalke 04 einfach nicht zuhört

Es ist der Tag, vor dem so viele S04-Fans Angst haben. Am Dienstag (15. Juli) startete der Tageskarten-Vorverkauf – nicht für ein Spiel, sondern direkt für alle Heimspiele der Hinrunde. Und wie in den letzten Jahren ließ das Vorverkauf-System des FC Schalke 04 die meisten Fans wütend und frustriert zurück.

Wieder war der Aufschrei groß. Wieder prasselte Fan-Kritik auf den Verein ein. Doch der bleibt stur bei seinem ungewöhnlichen Prinzip. Die Frage bleibt: Warum macht der FC Schalke 04 seinen Fans das Leben so schwer? Für Schalke sind die eigenen Anhänger das höchste verbliebene Gut. Pfleglich behandelt wird das bei der Kartenvergabe nicht.

Fans wüten über Schalkes Vorverkauf-Modell

Das dritte Jahr in Folge schickte der S04 am Dienstag alle Hinrunden-Karten gleichzeitig in den Vorverkauf. Zuvor war es sogar die komplette Saison. Innerhalb von Stunden waren die Topspiele der Hinrunde ausverkauft, für alle anderen Spiele sind nur noch wenige Einzelkarten in unattraktiver (Preis-)Lage übrig. Die Fans hassen es (hier die Reaktionen). Wer keine Dauerkarte hat, für den ist dieser VVK-Start ein Schicksalsmoment. Dieses S04-Prinzip hat für den Fan wirklich gar keine Vorteile.

Wer an diesem Termin verhindert ist, für den ist die Hinrunde praktisch gelaufen. Genauso für die unzähligen Fans, denen das Schicksal einen Platz weit hinten in der Warteliste bereithielt, in der zeitweise über 30.000 Mitglieder verharrten. Für sie bleibt nur das Hoffen auf Zweitmarkt, Schwarzmarkt oder gute Freunde, um dieses Jahr ein Spiel in der Arena sehen zu können.

FC Schalke 04 macht seinen Fans das Leben schwer

Damit nicht genug der Nachteile. Wer es in den Ticketshop schafft, muss kaufen, was das Zeug hält. Das heißt: Auf einen Schlag werden mehrere hundert Euro fällig. Für viele stellt es ein Problem dar, so viel Geld auf einmal bezahlen zu müssen. Hinzu kommt das gewichtige Problem, dass die allermeisten Spiele noch gar nicht zeitgenau angesetzt sind. Weißt du schon, ob du Mitte Dezember am Freitagabend UND am Sonntagmittag Zeit hast? Und auch den Schwarzmarkt lässt das Prinzip florieren.

Doch warum bleibt der FC Schalke 04 stur bei diesem Modell? Ist es eine Kostenfrage? Wird man so die meisten Tickets los? Egal was es ist, was den Verein antreibt – es sollte dringend an die Fans kommuniziert werden. Denn nur so könnte man Akzeptanz schaffen für ein Kartenverkaufs-Prinzip, das alle Jahr für Jahr aufs neue verteufeln.