Schalke 04 macht Ticket-Ankündigung: S04-Fans müssen schnell sein

Die neue Saison 2025/26 steht in den Startlöchern und viele Teams bereiten sich auch schon darauf vor. Beim FC Schalke 04 geht es am Samstag (21. Juni) mit der ersten Trainingseinheit los. Neu-Trainer Miron Muslic erwartet dann seine Mannschaft in Gelsenkirchen auf dem Trainingsplatz.

Was vor der neuen Spielzeit auch nicht fehlen darf: Informationen zu den Tickets. Der FC Schalke 04 machte jetzt eine wichtige Ankündigung für die Fans, die schon gespannt darauf warten, sich Karten für die Zweitliga-Begegnungen zu ergattern.

FC Schalke 04: Ticket-Ankündigung vor Saisonstart

Wann immer der FC Schalke 04 ein Spiel hatte, machten sich die positiv verrückten S04-Fans, die keine Karten bekommen hatten, auf die Suche. So waren die meisten Heimspiele stets ausverkauft – es sei denn, der Gästebereich war immer etwas leerer. Bei den Auswärtspartien der Knappen war der Gästeblock stets immer pickepackevoll.

Auch interessant: Schalke 04 wollte ihn nicht mehr: Hammer-Wiedersehen um Ex-S04-Star ist perfekt

Was für viele Anhänger besonders nervig war: die Vorverkaufsphasen. Nicht alle konnten zu den Uhrzeiten, an denen der Klub die Tickets zum Verkauf angeboten hatte. Das soll sich jetzt ändern, nachdem sich einige Mitglieder in einem Workshop darüber beschwert hatten.

Der Wunsch war es, dass es zwei Vorverkaufsphasen für Tagestickets gibt, die jeweils unter der Woche am Abend starten sollten. Hierfür gibt es auch schon zwei konkrete Termine, die Schalke jetzt nennt: Karten für die Hinrunde gehen am 15. Juli um 18 Uhr in den Verkauf, für die Rückserie voraussichtlich im November 2025.

Fans sollten sich Termine merken

Zwei wichtige Termine für die Fans des FC Schalke 04. Den Hinrunden-Termin können sich die Anhänger schon mal im Kalender vermerken. Für den Mitgliedervorverkauf gibt es aber auch wieder einige Regelungen. Auch hier gibt der S04 einige wichtige Infos.

Es dürfen maximal vier Karten pro Spiel pro Person erworben werden – davon maximal zwei Stehtickets. Und es dürfen auch nur maximal 16 beziehungsweise 18 Tickets pro Person pro Vorverkauf gekauft werden. Hier sind es also zwei Tickets pro Heimspiel pro Halbserie.

Mehr Nachrichten für dich:

Da wird natürlich nicht jedes Mitglied die erwünschten Tickets bekommen. Wie immer gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Hier müssen die Fans im Ticketshop der Königsblauen schnell sein.