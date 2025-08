Große Ehre für Florian Wirtz! Liverpool macht es offiziell

Die ersten Wochen in seiner neuen Heimat sind vorüber, die Vorbereitung für seine erste Saison beim FC Liverpool im vollen Gange. Erst am Mittwoch (30. Juli) erzielte Florian Wirtz sein erstes Tor für die „Reds“. Im Vorbereitungsspiel gegen Yokohama (3:1) traf er zum zwischenzeitlichen 1:1.

Nur wenige Tage später gibt es für Florian Wirtz den nächsten Grund zur Freude: Der deutsche Nationalspieler tritt beim FC Liverpool in große Fußstapfen. Die „Reds“ statten den 22-Jährigen mit einer ganz besonderen Trikotnummer auf.

Florian Wirtz bekommt legendäre Rückennummer

In Leverkusen trug er die zehn, in seinen ersten Testspielen für Liverpool die 58. Doch dies ändert sich nun. Wie der Premiere-League-Meister am Freitag (01. August) bekannt gegeben, wird Wirtz ab sofort mit der Nummer „7“ auflaufen. Damit soll er in seine erste Saison auf der Insel gehen.

Die „7“ haben an der Anfield Road in der Vergangenheit einige Vereinslegenden getragen. Unter anderem Billy Liddell, Rekordspieler Ian Callaghan, Kevin Keegan, Kenny Dalglish oder Luis Suarez. Wirtz tritt also in große Fußstapfen. Zuletzt trug Luiz Diaz diese Nummer.

Ausgerechnet Diaz, der kürzlich zum FC Bayern gewechselt ist. Während der Kolumbianer nun in der Bundesliga für Furore sorgen soll, übernimmt Wirtz seine Nummer und geht mit den „Reds“ nun auf Punkte- und Titeljagd.

Auch Nummer von Frimpong und Ekitike offiziell

Doch nicht nur Wirtz ist in diesem Sommer aus der Bundesliga in die Premiere League gewechselt: Auch Leverkusen-Buddie Jeremie Frimpong und Ex-Frankfurt-Starstürmer Hugo Ekitike wechselten zum FC Liverpool. Frimpong wird wie bei Bayer die 30 tragen, Ekitike erhält die 22.

Weitere News:

Für das Ex-Bundesliga-Trio legten die „Reds“ knapp 260 Millionen Euro auf den Tisch – nur an Ablöse. Sie sollen den LFC endgültig zurück an die Spitze des europäischen Vereinsfußballs führen. Das große Ziel: der Champions-League-Titel.