Brisante Details um Florian Wirtz – deswegen ist der Bayern-Wechsel geplatzt

Florian Wirtz zum FC Bayern München – das schien ein sicherer Transfer zu sein. Schließlich zieht der Rekordmeister traditionell die besten deutschen Spieler an. Doch Wirtz entschied sich anders. Nach langen Verhandlungen mit dem FC Bayern München erteilte er dem Verein eine Absage und wechselte stattdessen zum FC Liverpool.

Jetzt gibt es Einblicke in die Gründe für diese Entscheidung. Wie Wirtz‘ Vater erklärt, waren die Gespräche mit dem FC Bayern München sehr intensiv. Doch am Ende überzeugte das Angebot aus England mehr.

FC Bayern München: Absage fiel Wirtz schwer

Gegenüber dem „Spiegel“ erklärte Hans-Joachim Wirtz: „Die Situation mit den Bayern war schwierig, weil sich Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge unglaublich bemüht haben und auch die sportlichen Möglichkeiten klar analysierten. Ich habe größten Respekt vor Uli Hoeneß und seiner Lebensleistung. Er hat nach dem Kreuzbandriss von Florian 2022 völlig uneigennützig geholfen, dass wir schnell einen Termin für die OP in Innsbruck bekommen haben.“

+++ Transfermisere beim FC Bayern – Eberl hat mit riesigem Problem zu kämpfen +++

Weiter betonte der Vater von Florian Wirtz, wie dankbar die Familie für diese Unterstützung sei, weshalb die Absage „sehr schwergefallen“ sei. Uli Hoeneß sei entsprechend enttäuscht gewesen, da er sich persönlich besonders eingesetzt habe. Wirtz hat in der Zwischenzeit kürzlich die Vorbereitung bei den „Reds“ gestartet.

Liverpool lieber als Bayern

Hans-Joachim Wirtz erklärte auch, warum sich sein Sohn für Liverpool entschieden hat: „Arne Slot hat Florian sportlich überzeugen können. Zudem ist er ein sehr angenehmer Mensch. Florians beste Trainer waren immer diejenigen, die ihm viele Freiheiten gelassen haben. Und jene mit der größten Empathie haben Florian auch erreicht. Er findet das Spiel in England interessant, weil es von Tempo und Dynamik lebt.“

Hier mehr News für dich:

Neben dem Trainer und der Spielweise gab es noch einen weiteren Grund, der für Liverpool sprach: „Florian befindet sich jetzt in einem guten Alter für den Schritt ins Ausland. Mit einer Familie ist man später nicht mehr so unabhängig.“ So fiel die Wahl auf Liverpool und gegen den FC Bayern München.