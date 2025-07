Katic-Kampfansage! Er katapultiert sich in die Herzen der S04-Fans

Er war der absolute Wunschspieler von S04-Coach Miron Muslic, der Trainer kennt ihn schon aus gemeinsamen Zeiten in England. Jetzt ist Nikola Katic auch auf Schalke der Abwehrchef. Gemeinsam mit Timo Becker soll er die Defensive der Knappen stabilisieren.

Der Bosnier ist dafür bekannt, knallhart zu verteidigen und stets alles zu geben. Das machte der Innenverteidiger nun noch einmal deutlich. Mit diesen Worten holt er die Anhänger des S04 direkt ab.

Katic möchte sich für S04 aufopfern

Völlig blutüberströmt, ausgeschlagene Zähne und teilweise komplette dreckige Trikots – Katic sorgte in der Vergangenheit bereits mit wilden Szenen und Bildern für Aufmerksamkeit. Der 28-Jährige wirft sich in alles und jeden rein, kämpft seine Gegner nieder und geht über Grenzen, die für viele unvorstellbar wären.

Diese Tugenden möchte er auch auf Schalke umsetzen. „Immer alles mit vollem Einsatz angehen – so bin ich erzogen worden“, machte der Defensiv-Hüne in einem Interview mit der „Bild“ deutlich. Auf die Frage, wie viele Zähne er sich für Schalke ausschlagen würde, antwortete er: „Wenn es sein muss, dann alle.“ Im FA-Cup-Spiel gegen den FC Liverpool (1:0) hatte er sich nach einem Zweikampf einen Zahn rausgeschlagen – das Bild wurde in England mächtig gefeiert.

„Es interessiert mich nicht, ob ich eine Platzwunde am Kopf habe – das ist mir schon häufiger passiert. Das heilt immer. Wenn du aber dein Tor nicht verteidigst & nicht hilfst, das Spiel zu gewinnen, verheilt das nicht“, so der Bosnier weiter!

Dass er auf Schalke Verantwortung übernehmen und vorangehen möchte, liegt an einem Ex-Liverpool-Profi, wie Katic selbst verriet. „Steven Gerrard hat darauf beharrt. Also hat er mich zu einem Leader gemacht. Das ist eine meiner größten Qualitäten auf und neben dem Platz“, so der neue S04-Abwerchef.

Dass Katic bei Königsblau landete, lag vor allem an Muslic. Nur einen Tag nach seiner Unterschrift auf Schalke rief Muslic Katic an, überzeugte ihn von einem Wechsel. „Er war einer der Gründe, weshalb ich mich für Schalke entschieden habe. Wir hatten in England eine sehr gute Bindung. Er wollte wieder mit mir arbeiten und ich wollte das auch“, so der Bosnier. Fakt ist: Mit ihm hat Schalke wieder einen richtigen „Krieger“ auf dem Platz!