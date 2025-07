Jetzt ist Schluss! Ex-Schalke-Star hängt die Schuhe an den Nagel

Fünf Jahre auf Schalke. 13 Jahre in der Bundesliga, in denen Marcio Rafael Ferreira de Souza insgesamt 332 Bundesliga-Spiele bestritt und nahezu alles gewann, was der deutsche Vereinsfußball zu bieten hat. Nur leider eben nicht als Königsblauer.

Knapp verpasste Rafinha 2006/2007 mit Schalke die deutsche Meisterschaft. Er hätte sich bei allen S04-Fans unsterblich gemacht. Trotzdem blickt der 39-Jährige auf eine positive Zeit im blauweißen Trikot und seine ersten Schritte auf der europäischen Fußballbühne zurück.

Schalke holte Rafinha aus Brasilien

Fünf Millionen Euro legt Schalke 2005 für Rafinha auf den Tisch und holt den damals erst 20-Jährigen aus seiner Heimat Brasilien ins Ruhrgebiet. Ein Kreis, der sich nun geschlossen hat. Denn Rafinha beendet seine Karriere bei seinem Herzensverein Cortiba FC. Und verkündet die Botschaft unter Tränen im brasilianischen Fernsehen – so emotional, wie ihn viele Fußball-Fans noch in Erinnerung haben dürften.

+++Vertragsnews: S04 macht Juwel-Hammer offiziell+++

Der kleine Außenverteidiger galt auf dem Platz als Kämpfer – mit typisch brasilianischem Temperament. Sicher auch einer der Gründe, warum es nicht lange dauerte, bis die Schalke-Fans das junge Talent ins blauweiße Herz geschlossen haben. Und dort behielten sie ihn, trotz Rafinhas späterem Wechsel zum (damaligen) großen Konkurrenten FC Bayern, wo der Brasilianer zweifelsohne seine erfolgreichste Karrierestation erlebte. Doch nach der Rückkehr in die Heimat ist jetzt endgültig Schluss mit Fußball.

„Alle meine Träume verwirklicht“

„Natürlich geht das Leben weiter, aber ich werde nicht mehr ins Stadion gehen und dieses Leben führen, das ich immer gelebt habe“, erklärt Rafinha. Reue steckt keine in seinen Worten: „Ich habe alle meine Träume im Fußball verwirklicht.“

In Brasilien entdeckt. Auf Schalke zum Top-Star gereift. In München große Erfolge gefeiert. Und schließlich zu seinem Ausbildungsverein zurückgekehrt. Man kann Rafinha zu dieser Karriere wohl nur gratulieren. Auch wenn es mit S04 nie zum großen Wurf gereicht hat.