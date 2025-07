Abgang steht kurz bevor! Youngster verlässt S04 wohl in Kürze

Nach dem Doppeltestspielwochenende gegen Twente Enschede (0:0) und Rot-Weiss Ahlen (3:0) ist S04-Coach Miron Muslic deutlich geworden. Er sprach von einem radikalen Kadercut. Einige Spieler sollen den Klub rasch verlassen, um einen überschaubaren Kader zu schaffen und Platz für Neuzugänge machen.

Dabei stehen sowohl feste Verkäufe als auch Leihen im Fokus. Vor allem junge Akteure sollen auf Leihbasis wechseln, um Spielpraxis zu sammeln. Laut den „Ruhr Nachrichten“ steht das erste Leihgeschäft eines S04-Profis unmittelbar bevor.

S04-Talent vor erneuter Ausleihe

Felipe Sanchez, Mauro Zalazar, Steve Noode – vor allem diese drei Youngsters möchte Königsblau in diesem Jahr noch zu einem anderen, unterklassigen Verein verleihen. Noode macht dabei wohl den Anfang. Am Dienstag (22. Juli) trainierte der Abwehrspieler nur individuell, weil ein Wechsel laut den „Ruhr Nachrichten“ offenbar kurz bevor steht.

Der 20-Jährige kam im vergangenen Sommer aus Kamerun zum S04, musste sich erst einmal einleben, bevor es im Winter per Leihe zum SCR Altach ging. Dort sollte er in der ersten österreichischen Liga Spielpraxis sammeln. Doch er kam vorwiegend in der zweiten Mannschaft Altachs zum Einsatz.

Nach einer sehr ordentlichen Vorbereitung unter Muslic soll er nun erneut verliehen werden, um sich weiterzuentwickeln und ab 2026 eine feste Rolle bei S04 zu spielen. Königsblau ist von dem Potenzial des 20-jährigen Kameruners überzeugt. Daher steht ein fester Verkauf gar nicht zur Debatte.

Weitere Transfers in Sicht?

Noode macht aller Voraussicht nach also den Anfang und verlässt den Verein vorerst. Ein anderer Schalker könnte fest wechseln: Laut „Sky“ könnte Pape Meissa Ba Königsblau in Kürze schon wieder verlassen. Der Senegalese kam erst im Winter zu S04, passt jedoch überhaupt nicht in das Muslic-System. Nun könnte schon wieder der Wechsel folgen.

Wie „Sky“ berichtet, soll der englische Zweitligist Queens Park Rangers sehr an Ba interessiert sein. Gespräche über einen möglichen Transfer sollen bereits laufen und könnten in Kürze intensiviert werden. Gleich zwei Akteure könnten Blau-Weiß also in den kommenden Tagen verlassen.