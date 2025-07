Beatrice Egli zeigt XL-Dekolleté! Fans flippen aus: „Super sexy“

Beatrice Egli (37) ist aus der deutschen Musikbranche kaum mehr wegzudenken. Seit Jahren stürmt sie regelmäßig die Musikcharts und hat die Herzen vieler Menschen im Sturm erobert.

Trotz ihrer großen Erfolge ist sie bis heute bodenständig geblieben. Auf Instagram gewährt sie ihren Anhängern viele abwechslungsreiche authentische Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere.

Beatrice Egli zeigt sich verführerisch

Mal Urlaubsfoto, mal Abendlook oder Selfcare-Tipp – ihre Posts sind nie langweilig. Jetzt bringt ein besonders heißes und pikantes Bild ihre Community richtig in Fahrt.

Strahlend zeigt sich die Schlagersängerin mit gebundenem Zopf und in einem lässigen, weit geschnittenen Outfit an der frischen Luft. Die Überraschung? Sie liefert einen echten Hingucker!

Ihre weite Sommerbluse trägt sie offen. Dabei gewährt sie tiefe Einblicke in ihr schwarzes Dekolleté und zeigt viel Haut. Hinter ihren Worten verbirgt sich dagegen ein anderer Hintergrund.

„Wann hattest du zuletzt einen Mutausbruch? Und wofür hast du ihn genutzt? Auf YouTube gibt es jetzt die Karaokeversion von ‚Mutausbruch‘ für euch. Los geht’s, laut aufdrehen und noch viel lauter mitsingen – Es gibt nur noch ein Jetzt, kein Irgendwann. Und niemand, der mir sagt, was ich nicht kann“, schreibt sie an ihre Community.

Eine Karaoke-Version von „Mutausbruch“ ist abrufbar

Die Rede ist von ihrer Single „Mutausbruch“ aus dem Jahr 2023. Nun erschien eine neue poppige Karaokeversion, die ihre Fans nun mit Begeisterung hören können.

Schnell wird deutlich: Die Schweizerin hat mit diesem Beitrag wieder einmal ins Schwarze getroffen! Sie kann sich über mehr als 4.500 Likes und zahlreiche überwältigende Kommentare freuen.

Die Fans reagieren begeistert auf ihre Optik (hier kannst du die Fotos sehen). Außerdem zielen die Kommentare auf ihre neue Karaoke-Version und ihre direkte Frage ab.

Ihre Fans sind fasziniert

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen Kommentare:

„Die Jacke könnte etwas weiter offen sein. Aber Spaß beiseite! Bleib so wie du bist und erfreue uns weiter mit deinen Liedern und Auftritten.“

„Sexy.“

„Ganz schön weit offen.“

„Das ist ein tolles Lied mit gutem Text. Du bist heute so bezaubernd hübsch. Das Outfit ist super sexy […]“

„Das letzte Mal hatte ich einen Mutausbruch beim Karaoke-Singen.“

Am Ende zeigt Beatrice Egli wieder einmal, dass in nahezu jedem ihrer Beiträge eine echte Überraschung steckt. Es bleibt spannend, welche Aufnahmen sie in nächster Zeit mit ihren Anhängern teilen wird.