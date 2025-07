Fan-Wut wegen neuem Helene-Fischer-Song: „Nervt nur noch“

„Atemlos durch die Nacht“, „In meinem Kopf ist eine Achterbahn“, „Herzbeben lass uns leben“ – das waren Zeilen, für die man Helene Fischer stets liebte und feierte. Die neuesten Songs der Schlagerkönigin lesen sich jedoch ganz anders. Da heißt es „Baby Shark dü dü dü düp“, „Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen“ oder „Ich habe Hände, sogar zwei oder Haare mehr als drei“.

Ja, die aktuellen Helene-Fischer-Songs sind für eine deutlich jüngere Zielgruppe ausgelegt. Es scheint, als würde die 40-Jährige derzeit einzig ihr Kinderlied-Projekt vorantreiben. Erst vor wenigen Tagen erschien das Lied „Baby Shark“, das die Sängerin mit Komiker Otto Waalkes performt. Bei den Fans auf Instagram jedoch scheint das nicht allzu gut anzukommen. Um es mal vorsichtig auszudrücken.

Helene Fischers Kinderlieder kommen nicht überall gut an

„Schade, dass im Moment alles auf Songs für Kinder ausgelegt wird. Ich vermisse die normalen Songs“, schreibt beispielsweise ein Fan bei Instagram. Ein anderer ergänzt: „War von Anfang an kein Fan der Kinderlieder, aber mittlerweile nerven sie wirklich, sorry. Ich vermisse die Zeit von vor zehn Jahren.“ Oder: „Tut mir leid – Helene, ich liebe dich wirklich, aber diese ganze ‚Kinderschiene‘ zur Zeit kann ich gar nicht ertragen. Sorry. Ich freue mich auf neue Musik.“

Zugegeben: Wenn man die alten Songs von Helene gewöhnt ist, klingt ein Lied wie „Baby Shark“ doch eher ungewöhnlich. Auch, weil bei dem Song Fischers einzigartige Stimme kaum zur Geltung kommt.

Das sehen auch die Fans so. „Man kann von Helene ja halten, was man mag. Aber sie hat schon auch richtig klasse Lieder mit super Text. Zum Beispiel ‚Luftballon‘, aber das hier… Wird ihrer Stimme auch einfach null gerecht“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und so können die älteren Fans nur hoffen, dass bald auch wieder Musik für sie von Helene Fischer gesungen wird.

Spätestens auf der Tour im kommenden Jahr dürften wir uns dann aber auch wieder auf Songs wie „Atemlos“ oder „Achterbahn“ freuen.