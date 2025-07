Sarah Connor setzt Statement -„Nicht toxisch, nur ehrlich“

Sarah Connor ist mit einem neuen Album zurück! Am 23. Mai erschien die Platte „Freigeistin“, auf der die Sängerin ihren Fans Einblicke in ihre Gefühlswelt gewährt. Das berührende deutschsprachige Album kam bei ihrer Community ausgesprochen gut an.

Zu Songs wie „Wilde Nächte“ und „Heut‘ ist alles gut“ tanzen ihre Fans auf ihren Open-Air-Konzerten in diesem Sommer, Lieder wie „Herzen in Aufruhe“ und „Tief wie das Meer“ berühren hingegen die Herzen ihrer Follower. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Sängerin nun ein Video, das es in sich hat.

Sarah Connors Lyrics haben eine besondere Bedeutung

923.000 Menschen folgen dem Instagram-Profil von Sarah Connor, auf dem sie ihre Fans an ihrem Berufsalltag teilhaben lässt. Das neueste Video, das die Sängerin nun teilte, erregt jedoch Aufmerksamkeit. In einer schwarzen engen Leggings und einem weit ausgeschnittenen Oberteil tanzt die Musikerin an ein Treppengeländer gelehnt. Verführerisch schaut sie in die Handykamera, bewegt sich im Takt.

Im Hintergrund ist ihr neuer Song „Ich liebe Dich“ zu hören. Die Songtextzeilen lassen darauf schließen, dass sie den Text für ihren Ehemann Florian Fischer geschrieben hat. Auch einige andere Lieder auf „Freigeistin“ sind an ihren Partner adressiert. Im Video bewegt Sarah ihre Lippen zu den Zeilen: „Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ich werde hier verrotten, bis du mir glaubst. Ich liebe dich. Und ich weiß, besser als mit dir kann ich es nicht.“

Das Video und das Lied kommentiert Sarah Connor mit den Worten: „Nicht toxisch , nur ehrlich“. Die Sängerin schüttet ihren Fans auf dem neuen Album ihr Herz aus und spricht auch Themen an, die nach wie vor tabuisiert sind. In „My French Girlfriend“ schreibt die Musikerin darüber, dass sie sich in eine Frau verliebt hat. In „Schlechte Idee“ über den Versuch ihre Beziehung zu öffnen.

Zudem fragt Sarah ihre Fans nach ihrer Lieblingssongtextzeile des neuen Albums. Diese lassen sich nicht zweimal bitten und schreiben:

„Meine Lieblingszeile: Wie kann ich dich beschützen? Das Wertvollste, was ich hab!“

„Lieblingszeile: Die Gleichzeitigkeit der Dinge, ist schwer zu verstehen.“

„Lieblingszeilen: Sind wir am Ende oder ist das der Anfang? & Dein Lachen macht mein Herz wieder leicht.“

„Ich glaube es ist: Ich träume von einer Welt, in der wir alle friedlich zusammen sind.“

„Das ist sehr, sehr schwierig, weil ich einige Lieblingszeilen von dem neuen Album habe. Zum Beispiel: Kann man unter einer Decke schlafen und dabei erfrieren?“

Auf die Unterstützung ihrer Fans kann sich die Sängerin immer verlassen.

Im kommenden Jahr geht Sarah Connor auf große Arena-Tour. Ihre Fans können das Live-Spektakel garantiert kaum noch erwarten.