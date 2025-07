Sohn von Sarah Connor schreibt an Jamal Musiala – seine Worte sprechen Bände

Am vergangenen Samstag (5. Juli) erschütterte eine bittere Nachricht die deutsche Fußballwelt: Jamal Musiala, einer der Hoffnungsträger der Nationalmannschaft, zog sich beim Klub-WM-Viertelfinale gegen Paris St. Germain einen Wadenbeinbruch zu. Die Diagnose sorgte nicht nur bei Teamkollegen und Trainerstab für Entsetzen – auch Millionen Fans zeigten sich schockiert über den schmerzhaften Ausfall des 21-Jährigen.

Unter den vielen Genesungswünschen sticht besonders einer hervor: Ein handgeschriebener Brief von Jax, dem Sohn von Sängerin Sarah Connor, rührt aktuell die Herzen vieler Follower. Mit ehrlichen Worten und kindlicher Bewunderung richtet sich Jax direkt an sein Idol – und trifft damit einen emotionalen Nerv, den seine Mutter stolz mit der Öffentlichkeit teilt.

Sarah Connors Sohn Jax berührt unzählige Herzen

Jamal Musialas Fußball-Unfall hat viele Fans schockiert. Sie leiden mit dem deutschen Fußball-Star mit und geloben schnelle Genesung. Ganz vorne mit dabei ist auch ER – Sarah Connors Sohn Jax. Er schreibt Musiala sogar handschriftlich einen Brief, den Sarah Connor auf Instagram teilt. Darin schreibt er: „An Jamal Musiala: Ich werde dich auf dem Spielfeld vermissen, weil du unser Star-Spieler bist. Ich hoffe, dein Wadenbeinbruch wird schnell wieder besser! Gute Besserung! Dein Jax.“

+++ Sarah Connor holt kleines Mädchen auf die Bühne: Und bricht in Tränen aus +++

Dazu schreibt Sarah Connor: „Wir alle, aber besonders JAX fühlt mit Dir, wünscht Dir gute Besserung und dass Du bald wieder zauberst!“

Fans reagieren emotional

Sarah Connors Fans sind völlig hin und weg von der aufmerksamen Geste des Nachwuchses, wie in den Kommentaren deutlich wird:

„So lieb von Jax, ihr habt da wirklich einen tollen einfühlsamen Jungen!“

„Jaxy ist wirklich die perfekte Mischung aus Dir und Flo! Er ist echt richtig niedlich und so herzlich. Wenn ich bedenken wie viele Kinder bei uns in der Schule sind… das ist nicht selbstverständlich heutzutage, aber da merkt man einfach mit wie viel Liebe er groß wird und das ist wirklich toll. Ihr könnt so stolz auf ihn sein!“

Wie süß ist er bitte?! So aufmerksam. Jaxy können sich viele zum Vorbild nehmen. So sind leider nicht mehr viele heutzutage.“

Wie süß ist dieser Brief bitte von Jax! Er hat ihn so toll geschrieben er, ist einfach ein toller, empathische und sympathischer Junge. Du kannst so stolz auf ihn sein. Sarah. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass Jamal Musiala diesen Brief liest und Jax von ihm eine Antwort bekommt!“

Der rührende Brief von Jax zeigt eindrucksvoll, wie tief die Anteilnahme an Jamal Musialas Verletzung reicht – selbst über Generationen hinweg. Mit seiner warmherzigen Geste hat der junge Fan nicht nur Musiala, sondern auch unzählige Herzen berührt. Nun hoffen viele darauf, dass der Brief auch den Fußballstar selbst erreicht – und vielleicht eine Antwort folgt, die diesen besonderen Moment noch unvergesslicher macht.