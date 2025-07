Sarah Connor holt kleines Mädchen auf die Bühne: Und bricht in Tränen aus

Für Popstar Sarah Connor (45) ist die Sommerzeit eine Phase voller Highlights. Bei gleich mehreren Konzerten in Deutschland berührt sie ihre heißgeliebten Fans aktuell mit ihren beliebten Balladen an lauen Sommerabenden.

Die Sängerin ist ihren treuen Anhängern besonders dankbar und möchte sie von Auftritt zu Auftritt überraschen.

Als Mutter von vier Kindern hat die gebürtige Delmenhorsterin ihre kleinsten Fans besonders tief ins Herz geschlossen. Oft gibt sie ihnen die Möglichkeit, gemeinsam mit ihr auf der Bühne zu performen. Doch aktuell rührte ein Duett Sarah Connor sogar zu Tränen.

Sarah Connor schenkt ihren Fans einen ganz besonderen Moment

Ihr berühmter Hit „Wie schön du bist“ gehört bei ihren Konzerten einfach dazu. Dieses Mal sang sie den Song zusammen mit mehreren kleinen Mädchen auf der großen Bühne.

„Dieses bezaubernde Mädchen hat mich so berührt. Die ganze Zeit liefen mir die Tränen.“ – mit diesen ergriffenen Zeilen beschreibt Sarah Connor ihr aktuelles Instagram-Reel. Es ist nicht zu übersehen, wie besonders dieser Augenblick für sie und ihre kleinen Fans war.

Die Mädchen sammeln all ihre Kraft und stellen sich mutig dem großen Moment: Sie performen vor dem Star und einem riesigen Publikum. Hut ab!

Aktueller Instagram-Reel von Sarah Connor: Die Sängerin war vollkommen überwältigt.

Die Mutter eines Mädchens wendet sich direkt an die Sängerin

Sarah Connors große Community ist zutiefst berührt. Über 57.000 Likes und zahlreiche Kommentare generierte ihr emotionaler Beitrag (Stand: 4. Juli 2025, 15.50 Uhr).

Eine User-Reaktion sticht dabei besonders heraus: „Danke liebe Sarah, dass du unsere Tochter an diesem Abend so überglücklich gemacht hast. Ich bekomme immer Panik, wenn sie in der Öffentlichkeit ein Micro bekommt. Man weiß nie, was passiert. Also nochmals vielen Dank dafür“, wendet sich die Mutter eines der kleinen Sängerinnen direkt an die 45-Jährige.

Sarah Connor zeigt sich wie gewohnt nahbar. Sie hat den Kommentar natürlich nicht übersehen. „Hahaha, sie ist absolut umwerfend zauberhaft! Herzlichen Glückwunsch zu eurem mutigen Mädchen“, schreibt sie.

„Du hast so ein großes Herz – gerade für Kinder“

Eine weitere Anhängerin schwärmt: „Wie kann man dich eigentlich nicht mögen? Du hast so ein großes Herz – gerade für Kinder.“

Eine andere Userin hebt hervor: „Sarah, genau deshalb liebe ich nicht nur deine Musik, sondern auch dich als Mensch. Du bist die Einzige, die ich kenne, die Kindern auf ihren Konzerten regelmäßig diesen unglaublichen Moment schenkt – auf der Bühne zu stehen, zu singen, zu strahlen […].“

Am Ende war es für den Popstar und die Kinder ein unvergesslicher Abend. Jetzt dürfen sich viele kleine Fans wohl wieder Hoffnungen auf die nächsten Events machen.