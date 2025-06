Sarah Connor teilt seltene Fotos – „Das Gegenteil von Einsamkeit“

Sarah Connor ist auf der Karriereleiter ganz oben angekommen. Am 23. Mai veröffentlichte sie ihr neues Album „Freigeistin“, besonders die Songs „Heut‘ ist alles gut“, „Ficka“ und „Wilde Nächte“ eroberten die Herzen ihrer Fans im Sturm.

Doch im Herzen ist die Sängerin ein echter Familienmensch. Vier Kinder hat Sarah auf die Welt gebracht, die beiden Ältesten stehen bereits auf eigenen Beinen. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Musikerin nun Schnappschüsse aus dem privaten Familienalbum, die ans Herz gehen.

Sarah Connor öffnet das Familienalbum

19 Jahre ist Summer Terenzi mittlerweile alt. Die älteste Tochter von Sarah Connor lebt mittlerweile ihr eigenes Leben und verwirklicht nach und nach ihren Traum einer Musikkariere. Die junge Frau möchte scheinbar in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten und tritt auf ihrer aktuellen Open-Air-Tour als Voract auf. Mit ihrem Song „Eighteen“ versucht sich Summer an englischsprachiger Musik.

Ihrer Mutter scheint das alles jedoch etwas zu schnell zu gehen. In ihrem neuen Song „Warum hat mir keiner gesagt?“ singt Sarah: „Warum hat mir keiner gеsagt, dass es so scheiße ist? Klar bin ich stolz, und ja, ich lass‘ los. Dеnn du musst jetzt raus in die Welt, es ist die allergeilste Zeit“. Der Abschiedsschmerz scheint groß zu sein. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Musikerin jetzt alte Fotos aus dem Familienalbum.

Auf den Fotos ist eine deutlich jüngere Sarah Connor zu sehen, die damals noch braune Haare getragen hat. Auf ihrem Schoß sitzt ihre Tochter Summer, die zu diesem Zeitpunkt vielleicht fünf oder sechs Jahre alt ist. Das kleine Mädchen schaut verschmitzt in die Kamera. Die Sängerin gibt ihrer Tochter einen Kuss auf die Stirn, die Verbindung zwischen dem Mutter-Tochter-Duo ist regelrecht spürbar.

Zu den rührenden alten Fotos schreibt die Sängerin: „Du bist stark wie ein Berg und wild wie das Meer. So zart und zerbrechlich und dennoch so mächtig… Du bist Liebe, Heiterkeit. Das Gegenteil von Einsamkeit… Und ich danke ihm da oben jeden Tag, dass es dich gibt. Happy Birthday, mein Sommermädchen. I love you. Mom.“ Mit diesen liebevollen Worten gratuliert die Musikerin ihrer Summer nachträglich zum Geburtstag, denn am 23. Juni ist ihre Tochter 19 geworden.

Ruhig ist es im Haus von Sarah Connor jedoch noch lange nicht. Schließlich zieht die Sängerin aktuell ihre beiden jüngsten Kinder Delphine und Jax groß.