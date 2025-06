Nach Staffelfinale von „Die Landarztpraxis“ verkündet Sat.1 es

Idylle am Schliersee? Nicht bei Sat.1. In der Serie „Die Landarztpraxis“ herrscht Dauertrubel. Mal humpelt ein Bergsteiger in die Praxis, mal braucht eine Kuh Hilfe. Und mittendrin Dr. Sarah König (Caroline Frier), die Diagnosen stellt und nebenbei ihr eigenes Leben sortiert.

Am Freitag (27. Juni) lief das Finale der dritten Staffel, inklusive Gefühlschaos. Sarah steht zwischen zwei Männern: Jugendliebe Fabian (Oliver Franck) und Bergretter Max (Alexander Koll). Wie es weitergeht, bleibt erstmal offen. Klar ist dagegen: Die Serie wird fortgesetzt.

„Die Landarztpraxis“: Sat.1 verkündet es

Nach 122 gesendeten Episoden ist die dritte Staffel der Serie „Die Landarztpraxis“ abgeschlossen. Eine vierte Staffel wird aber bereits gedreht. Das bestätigte Sat.1 nun auf Anfrage „Bunte“. In welcher Form ist allerdings noch unklar. Denkbar ist, dass aus dem täglichen Format ein wöchentliches wird oder dass sich der Sendeplatz verändert.

„Die Landarztpraxis“ war ein echter Überraschungserfolg. Staffel eins holte rund zwei Millionen Zuschauer, auch die zweite lief stark. In Staffel drei ließ das Interesse jedoch spürbar nach. Laut „DWDL“ rutschten die Quoten teils unter die Millionenmarke. Verabschiedet haben sich die Geschichten aus Wiesenkirchen aber nochmal mit den besten linearen Reichweiten seit Anfang Mai.

Sat.1-Serie dreht nochmal auf

Die Sehbeteiligung während des Staffelfinales lag linear bei durchschnittlich 0,74 Millionen und somit 0,16 Millionen höher als am Tag zuvor. Bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte die Serie 4,8 Prozent Marktanteil.

Übrigens verabschiedete sich nicht nur „Die Landarztpraxis“ in die Sommerpause. Auch für die beiden Kult-Serien „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“ startet eine zweimonatige TV-Abstinenz.

Trotzdem bleibt Sat.1 dem medizinischen Vorabend treu. Wer auf neue Folgen von „Die Landarztpraxis“ hofft, muss sich zwar ein wenig gedulden, wird aber nicht völlig allein gelassen. Bereits ab Montag (30. Juni) übernimmt die „Spreewaldklinik“ mit Dr. Lea Wolff (Sina-Valeska Jung) das Ruder.