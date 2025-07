Sarah Connor teilt heißes Video – es ist für ihren Ehemann

Sarah Connor ist seit mehr als zwanzig Jahren in der Musikbranche tätig, ans Aufhören denkt sie jedoch noch lange nicht. Gerade erst hat sie ihr neues deutschsprachiges Album namens „Freigeistin“ veröffentlicht, im kommenden Jahr geht sie wieder auf Tour.

Die neue Platte der Sängerin enthält einige Partysongs („Wilde Nächte“, „Souvenir“, „Ficka“), aber auch gefühlvolle Balladen („Tief wie das Meer“, „Herzen in Aufruhe“). Und zu einem ganz besonderen Song teilte die Musikerin jetzt ein Instagram-Video mit ihren Fans.

Sarah Connor bewegt sich im Takt

919.000 Menschen folgen dem Instagram-Account von Sarah Connor. Auf ihrem Profil teilt die Sängerin private Eindrücke aus ihrem Alltag und berufliche Ankündigungen. Ihr neuestes Video sorgt jetzt jedoch für Aufsehen. Die Musikerin steht auf einer Terrasse, von der man aufs Meer schauen kann. Bei Sonnenuntergang tanzt die vierfache Mutter zu ihrem Lied „Ich liebe Dich“.

Lasziv bewegt sie sich im Takt, spielt mit der Kamera. Die Sängerin trägt ein gelbes weit ausgeschnittenes Kleid, ist perfekt geschminkt und sonnengebräunt. Mit ihren blauen Augen verzaubert sie die Zuschauer. Doch ihr Herz gehört nur einem. Den Song widmet die Musikerin ihrem Ehemann Florian Fischer.

Das Video beschriftet Sarah Connor mit Zeilen des Songtextes. Der Popstar schreibt: „Ich liebe dich… Und ich weiß besser als mit dir kann ich‘s nicht. Es ist kompliziert, doch ich liebe dich“. Natürlich darf eine Instagram-Markierung ihres Angebeteten keinesfalls fehlen. Mit ihrer Musik brachte die Sängerin ihre Liebe zu Florian Fischer bereits in der Vergangenheit des Öfteren zum Ausdruck.

Auch die Fans der Musikerin sind bei diesem Anblick hellauf begeistert. Ein Follower kommentiert das sommerliche Video mit den Worten: „Du siehst einfach so unverschämt gut aus – I can’t!“ Eine weitere Userin schreibt: „So so so schön. Das Kleid steht dir hervorragend. Du bist wunderschön!“ Auf die Unterstützung ihrer Community kann sich Sarah voll und ganz verlassen.

Auch nach all den Jahren im Musikgeschäft überzeugt Sarah Connor ihre Fans auf ganzer Linie. Mit ihrer Musik und ihrer Persönlichkeit zieht sie Jung und Alt in ihren Bann.