„So hätte Hasi es gewollt“: Abschied vom „Goodbye Deutschland“-Star

Ein Schock für die Fans von „Goodbye Deutschland“: Anke „Hasi“ Leithäuser, die charmante Auswanderin, ist mit nur 58 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht verbreitete sich am 1. Juli und hinterlässt eine trauernde Community. Hasi, bekannt für ihre herzliche und offene Art, verstarb nach schwerer Krankheit in Italien.

Seit 2008 verfolgten die Zuschauer Hasis Abenteuer am Gardasee. Mit ihrem Ehemann Didi und später mit Mama Gisela lebte sie ihren Traum. Über die Jahre wurde Hasi zu einem festen Bestandteil der Vox-Sendung. Ihr Verlust trifft die Fans mitten ins Herz.

Trauer um „Goodbye Deutschland“-Star „Hasi“

Auf Instagram teilte der Sender ein rührendes Statement: „Hasi hat uns bei allen Höhen und Tiefen mitgenommen und wurde zu einem Urgestein von ‚Goodbye Deutschland‘.“ Die Anteilnahme ist überwältigend. Hasis Mutter Gisela kämpft noch mit dem Verlust ihrer Tochter. Wie soll man das Unfassbare auch verarbeiten?

+++ Todesdrama bei „Goodbye Deutschland“: „Bitte glaubt mir“ +++

„Mama Gisela ist momentan noch in Italien und kümmert sich um die Dinge, um die man sich jetzt kümmern muss. Hasis Kinder Carina und Dennis unterstützen Gisela tatkräftig, organisieren, planen und helfen ihrer Oma bei allem, was jetzt ansteht“, heißt es in einem neuen Beitrag.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Nachdem vor Ort alles geregelt ist, wird Gisela in die Nähe ihrer Enkel und Urenkel ziehen. Carina und Dennis helfen beim Umzug und haben alles für Oma geregelt. Sie werden sich liebevoll um Gisela kümmern. Darauf freut sie sich. Und es gibt ihr Halt und Hoffnung für die Zukunft.“



„Gisela lässt ausrichten, dass sie sich über all die lieben Worte, die Nachrichten und die anteilnehmenden Kommentare sehr freut. Sie bedankt sich von Herzen. Und auch für Hasis Katze Gina ist gesorgt. Sie begleitet Gisela nach Deutschland und bleibt an ihrer Seite. So hätte Hasi es gewollt“, heißt es weiter.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.