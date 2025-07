Nach Horror-Verletzung – Jamal Musiala spricht Donnarumma-Klartext

Es war die Horror-Szene der Klub-WM – nicht nur für Bayern-Fans, sondern für alle Zuschauer. Nach einem Zweikampf mit PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma brach sich Jamal Musiala das Wadenbein – eine üble Szene.

Während viele Fans, aber auch Manuel Neuer und Max Eberl, auf Donnarumma losgingen, spricht Jamal Musiala jetzt Klartext. In einem Instagram-Statement äußerte sich der Bayern-Star erstmals nach der Verletzung.

Jamal Musiala spricht über Donnarumma

Neuer platzte nach dem Spiel der Kragen und griff Donnarumma öffentlich an: „Das war eine Situation, in der man nicht unbedingt so reingehen muss. Das ist schon risikofreudig, da nimmt man die Verletzung des Gegenspielers oder sogar eines Mitspielers einfach in Kauf.“ Heftige Worte des Welttorhüters in Richtung seines Keeper-Kollegens!

+++ Mitten im Drama um Jamal Musiala – DIESER Moment geht völlig unter +++

Musiala hingegen schätzt die Situation anders ein. In einer Nachricht auf seinem Instagram-Account meldet er sich nach seiner Verletzung zu Wort. Zunächst bedankt er sich für die vielen Nachrichten – und geht dann auch indirekt auf Donnarumma ein. Musiala betonte: „Niemand ist daran schuldig.“

Musiala blickt positiv

Außerdem äußert der Superstar: „Das sind Dinge, die passieren.“ Donnarumma nimmt der 22-Jährige somit komplett aus der Verantwortung. Der Torhüter veröffentlichte ebenfalls direkt nach dem Spiel eine Nachricht in seinen sozialen Medien. Anstatt das Weiterkommen zu feiern, schrieb er: „All meine Gebete und Genesungswünsche sind für dich.“ Musiala antwortete am Mittwoch (9. Juli) unter dem Beitrag: „Danke für deine Genesungswünsche und mach dir keine Sorgen! Das ist Teil des Fußballs.“

Hier mehr News für dich:

Jamal Musiala macht seinen Fans jedoch auch Hoffnung und blickt trotz der Verletzung positiv in die Zukunft: „Die OP ist gut verlaufen und ich bin in guten Händen.“ Außerdem fügte er hinzu, dass er die Zeit nutzen werde, um seine Kraft und Positivität wieder aufzubauen: „Ich freue mich darauf, euch alle wiederzusehen“, schloss Musiala ab.