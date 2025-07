Max Verstappen hat in der Formel 1 schon aufgegeben – doch jetzt überrascht Red Bull alle

Was für eine wilde Formel-1-Saison bei Red Bull! Das österreichische Spitzenteam überragte in den vergangenen Jahren, holte zahlreiche Titel und machte Max Verstappen zum vierfachen Weltmeister. In diesem Jahr ist davon allerdings überhaupt nichts zu sehen.

Im Gegenteil: Max Verstappen fährt McLaren und oftmals Ferrari oder Mercedes in der Formel 1 nur noch hinterher. Große Chancen auf den fünften WM-Titel in Folge hat der Niederländer nicht mehr. Dafür überrascht sein Rennstall Red Bull jetzt mit diesen Aussagen.

Formel 1: Verstappen hat keine Hoffnungen mehr

Es hatte sich bereits im vergangenen Formel-1-Jahr ausgezeichnet, dass McLaren der große Favorit auf beide Titel sein wird. Fast zur Halbzeit der Saison hat sich diese Prognose bewahrheitet. Oscar Piastri und Lando Norris fahren fast wöchentlich die Rennsiege ein. Lediglich dreimal mussten sie sich in den 12 Rennen geschlagen geben.

Einmal siegte George Russell und zwei Rennsiege schnappte sich Max Verstappen, im wohl nur viertschnellsten Auto des gesamten Fahrerfeldes. Der Wagen von Red Bull ist ziemlich langsam, bereitet dem Niederländer auch immer wieder große Probleme.

Große Hoffnungen auf den fünften Titel macht sich Verstappen schon längst nicht mehr. Nach dem Österreich-GP sagte ein resignierter Verstappen: „Wir kämpfen sowieso nicht um die Weltmeisterschaft“. Damit schloss er einen weiteren Titelgewinn praktisch aus. Das werden vermutlich die beiden McLaren-Piloten unter sich ausmachen.

Helmut Marko träumt weiter vom Titel

Doch davon will Helmut Marko nichts wissen. Der Motorsport-Chef von Red Bull will den Formel-1-Titel nicht aufgeben und macht Max Verstappen gegenüber „Speedweek“ Hoffnung: „Wir haben noch zwölf Grands Prix und vier Sprints vor uns, das ergibt 300 WM-Punkte aus den GP und 32 aus den Sprintrennen. Vor diesem Hintergrund und auch aufgrund weiterer Verbesserungen für Belgien, die uns näher an McLaren heranbringen sollten, sehen wir den WM-Kampf durchaus nicht als gelaufen.“

Beim Blick auf die Fahrerwertung zeigt sich, dass die 69 Punkte, die Verstappen auf den Führenden Piastri hat, auf den ersten Blick nicht so groß sind. Doch wie will Red Bull gegen das schnellste Auto ankämpfen?

In den kommenden Rennen in Spa und Ungarn hofft das österreichische Team auf einen Schritt nach vorn. Bei zwei Rennsiegen von Verstappen sieht es plötzlich wieder positiver aus. Doch ob McLaren wirklich nachlassen wird?