Laura Müller: Irrer Vergleich mit Helene Fischer und Co. – „Da spricht keiner von den armen Kindern“

Laura Müller ist mal wieder in ihrem Element. Nachdem die Frau von Michael Wendler schon erklärt hatte, dass sie und ihr Göttergatte 28 Mal die Woche die Laken glühen lassen, sie nunmehr mit Höschen-Schnüffel-Hunden für einen Onlinehandel zusammenarbeite und zuletzt gerne mal ihre nackten Füße gen Kamera streckte, versucht sie es nun auch noch mit Comedy.

Wobei die Betonung hierbei ganz klar auf „versuchen“ liegt. Denn Laura Müller teilte zuletzt ein Video von sich bei Instagram, in dem sie berichtete, dass sie auf einer Bank saß, als plötzlich ein Mann kam und ihr einen Dollar dafür bot, einfach mal blank zu ziehen.

Followerin vergleicht Helene Fischer mit Laura Müller

Das würde eine Top-Content-Creatorin wie Laura, die mit ihren Nackidei-Bildchen bei „Only Fans“ hoffentlich mehr als nur einen Dollar verdient, natürlich nicht machen. Betont zumindest sie, um sich dann mit einem 1-Dollar-Schein demonstrativ gegen die Stirn zu tippen. Hihi, lustig.

Oder doch nicht? Die Follower der Frau von Michael Wendler sind zusehends genervt. „Oh mein Gott … so tief gesunken. Der Content ist so random“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Ein anderer schreibt: „Das wird jeden Tag schlimmer.“ Ein Dritter stöhnt: „Das sind Probleme! Wenn morgens um halb vier mal der Wecker klingeln würde, hätte man vielleicht auch mal andere Gedanken.“ Und eine Vierte schreibt: „Irgendwann wirst du froh sein, wenn dir einer noch einen Dollar dafür zahlt. Hochmut kommt vor dem Fall oder bei manchen noch während des Falls, ohne Namen nennen zu wollen.“

Doch es gibt auch Follower, die nachvollziehen können, warum Laura tut, was sie tut. Eine Followerin schreibt beispielsweise: „Verstehe die Hater nicht! Fast jeder Popstar tanzt halbnackt. Helene Fischer lässt ebenfalls tief blicken. Da spricht keiner von den armen Kindern. Wie hier schon erwähnt: Sie macht’s aber richtig… denn so bekommt sie genau das was sie möchte! Bin kein Fan von ihr, aber neutraler ‚Zuschauer‘.“ Und ein anderer schreibt: „Mach weiter so!!! Wer viele Neider hat, macht was richtig.“

++ Helene Fischer trägt Rolex, Silbereisen AP: Doch Gabaliers Uhr ist ein Schnäppchen ++

Naja, zwischen dem was Laura Müller „künstlerisch“ bietet und dem, was Helene Fischer seit Jahren zeigt, liegen – bei allem Respekt – aber dann doch noch ein paar Universen.