FC Bayern München: Nach Musiala-Schock – jetzt spricht Donnarumma Klartext

Es gibt wohl nur eine Szene, die der FC Bayern München aus der Klub-WM mitnehmen wird. Ein Zusammenprall, ein verdrehter Fuß und ein von Schmerz-erfülltes-Gesicht. Die Saison hätte für Jamal Musiala kaum schlimmer enden können. Gerade von seinem Muskelbündelriss genesen, erwischt ihn die nächste bittere Diagnose.

Mindestens vier Monate fehlt Musiala dem FC Bayern München aufgrund eines Wadenbeinbruchs. Die Folge aus einem heftigen Zusammenprall mit PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma, der dafür bereits heftige Kritik einstecken musste und jetzt selber seine Bestürzung in Worte fasst.

FC Bayern München: Neuer-Kritik an Donnarumma

Bereits nach dem Spiel gegen PSG wetterte Bayern-Torwart Manuel Neuer gegen seinen Kollegen auf der anderen Seite. Donnarumma nehme in der Situation laut Neuer „die Verletzung seines Gegenspielers in Kauf“. Der Bayern-Kapitän kritisierte außerdem das Verhalten des italienischen Keepers, da dieser sich erst nach Neuers Aufforderung nach Musialas Wohlergehen auf dem Spielfeld erkundigte.

In der „Gazetta dello Sport“ ist nun Donnarummas Sichtweise zu lesen. „Ich bin sehr schockiert über das, was passiert ist. Es war sicher nicht meine Absicht, Musiala zu verletzen“, betont der Italiener, dessen Berater auch den zweiten Teil von Neuers Kritik zurückweist.

„Gigio ist ein sehr sensibler Typ. Er hat die Szene nicht ertragen können und es vorgezogen, wegzugehen und die Ärzte sich um Musiala kümmern zu lassen“, erklärte Vincenzo Raiola der italienischen Sportzeitschrift. Er verstehe aber auch, dass „Neuer seinen Mannschaftskameraden verteidigt“ und holte dennoch zum kleinen Seitenhieb aus.

Vergleich zum WM-Finale 2014

„Neuer schlug 2014 auch Higuain. Danach entschuldigte er sich, obwohl er sagte, er habe eine Gefahr für seine Mannschaft abwenden wollen, wohl wissend, dass er den Gegner verletzen könnte“, so Raiola. Eine Anspielung aufs WM-Finale 2014, die allerdings an dieser Stelle wohl eher fehl am Platz sein dürfte.

Im Mittelpunkt sollte die schwere Verletzung Musialas stehen, die für die Karriere des Youngsters beim FC Bayern München und auch beim DFB einen harten Rückschlag bedeutet – gerade nach seiner aktuellen Genesung. Dass diese jetzt möglichst schnell ausfallen wird, bleibt dem deutschen Superstar nur zu hoffen.