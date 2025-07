Horror-Verletzung von Jamal Musiala – nach PSG – Bayern kommt Schlimmes ans Licht

Das Ergebnis interessierte am Ende überhaupt nicht. Bayern hatte gegen PSG zwar 0:2 verloren und war damit aus der Klub-WM ausgeschieden, doch in Gedanken waren alle bei Jamal Musiala. Der Mittelfeld-Star hatte sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eine schlimme Verletzung zugezogen.

In einem Duell mit PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma war der Bayern-Profi böse umgeknickt. Sein unnatürlich abstehender Fuß ließ bereits schlimmes erahnen. Nach dem Spiel kam es dann schnell ans Licht: Jamal Musiala hat einen Wadenbeinbruch erlitten!

Jamal Musiala: So lange fehlt er

Das geht aus Berichten von „Bild“ und „Kicker„, die beide davon schreiben, dass sich Münchens Zehner das linke Wadenbein gebrochen habe. Zudem seien wohl auch einige Bänder betroffen. Vom FC Bayern gab es zunächst kein offizielles Statement. Ein heftiger Rückschlag für Musiala. Nach bereits drei Monaten Verletzung hatte er gegen Paris erstmals wieder in der Startelf gestanden – ein verheerender Einsatz.

Denn nun wartet eine noch längere Pause auf ihn. Derzeit gehe man von vier bis fünf Monaten Zwangspause aus, heißt es. Gut möglich also, dass Jamal Musiala (hier mehr zu seiner Verletzung lesen) in diesem Jahr nicht mehr auf dem Platz stehen wird.

Musiala beim Team dabei

Noch während der Partie hatte man den verletzten FCB-Profi in ein nahegelegenes Krankhaus gebracht. Mittlerweile sei er aber wieder zum Team gestoßen und fliege mit seinen Kollegen erst zurück nach Orlando und von dort dann wieder nach München.

Zurück in der Heimat seien weitere Untersuchungen geplant, um das ganze Ausmaß der Verletzung bestimmen zu können. Doch außer Frage stand schon bei der Entstehung der Verletzung, dass Musiala lange fehlen wird.

Jamal Musiala: Der zweite Bayern-Schock

Für den FC Bayern München ist es bereits der zweite Verletzungsschock in kurzer Zeit. Tags zuvor hatte sich Giulia Gwinn bei der Frauen-EM ebenfalls schwer verletzt. Bei der Bayern-Spielerin konnte ein Kreuzbandriss zwar ausgeschlossen werden. Doch eine Innenbandverletzung lässt sie mindestens die restliche EM verpassen.