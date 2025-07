Sarah Engels völlig überwältigt – „Einfach next level“

Seit ihrem Sieg der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011 geht es für Sarah Engels karrieretechnisch steil bergauf. Mit Songs wie „Ich“ und „Te Amo Mi Amor“ verzaubert sie ihre Fans, als Influencerin macht sie ebenfalls eine gute Figur.

In ihrem Partner Julian Engels hat die 32-Jährige ihre ganz große Liebe gefunden. Gemeinsam bereist das Traumpaar gerade Arizona. Mit einem Instagram-Beitrag gewährt die Sängerin ihren Fans jetzt unfassbare Einblicke in ihren Roadtrip.

Sarah Engels traut ihren Augen kaum

Gestartet hat die Reise von Sarah Engels und ihrer kleinen Familie in Las Vegas. Die Sängerin zeigte sich von der schillernden Stadt beeindruckt und kostete jede Minute vor Ort aus. Denn nur kurze Zeit später holte das Ehepaar einen Camper ab, mit dem Sarah und Julian durch den Grand Canyon reisen wollten.

Wenige Tage später war es dann so weit und die Musikerin teilt die ersten Aufnahmen eines Nationalparks mit ihren Fans. Gemeinsam laufen die Turteltauben an eine Klippe des Berges heran, auf dem Rücken trägt Sarah ihre kleine Tochter Solea. Die Aussicht ist atemberaubend und auch die Sängerin scheint vollkommen fasziniert zu sein.

+++ Sarah Engels hat Großes vor – „Wir sind total überfordert“ +++

Den dritten und vierten Tag des Roadtrips teilt Sarah Engels dann in einem Karussell-Post mit ihren Followern. Die Sängerin schreibt: „Diese Natur hier ist wirklich unfassbar schön. Zion National Park – einfach next level. Die Natur hier ist wild, echt, so wow. Liebe alles an dem Abenteuer, der Camper, die Natur, das entdecken, nicht zu wissen, wo wir morgen landen.“ Das erste Foto zeigt die Sängerin gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter. Sarah und Solea genießen die unbeschreiblich schöne Aussicht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die weiteren Bilder zeigen den Zion National Park, der ein unglaubliches Naturphänomen ist. Auch ein Stopp in einem Fast-Food-Laden darf während des Road-Trips natürlich nicht fehlen. Überglücklich verspeist die Sängerin ihr riesiges Sandwich. Sogar mit dem Fahrrad ist die kleine Familie unterwegs und erkundet die Gegend. Erdnussbutter-Cookies und ein Eiskaffee machen das Camper-Vergnügen komplett.

Sarah Engels und ihre kleine Familie werden auch in den kommenden Wochen mit dem Camper unterwegs sein. Nach zahlreichen Open-Air-Festivals hat sich die Sängerin diese Erholung auch wirklich verdient.