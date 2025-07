Sarah Engels hat Großes vor – „Wir sind total überfordert“

Im Jahr 2011 erreichte sie den zweiten Platz der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar„, seitdem geht es für Sarah Engels karrieretechnisch steil bergauf. Mit Hits wie „Te Amo Mi Amor“ und „Ich“ begeistert sie ihre Fans, mit ihrer charmanten Art bringt sie die Herzen ihrer Instagram-Follower zum Schmelzen.

Auch privat hat die Sängerin ihr ganz großes Glück bereits gefunden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian Engels hat Sarah eine Tochter. Aus ihrer Ex-Beziehung mit Pietro Lombardi stammt ihr Sohn Alessio. Jetzt stürzt sich die Musikerin in ein neues Abenteuer und nimmt ihre Fans in Echtzeit mit.

Sarah Engels in Las Vegas

Stolze 1,8 Millionen Menschen folgen dem Instagram-Account von Sarah Engels. Auf ihrem Profil teilt sie berufliche Ankündigungen und Einblicke in ihr Familienleben. Nach mehreren Open-Air-Auftritten in den vergangenen Wochen gönnt sich die Sängerin nun eine Auszeit mit ihren Liebsten. In ihrer Instagram-Story hält Sarah ihre Fans auf dem Laufenden.

Das erste Foto zeigt die Sängerin gemeinsam mit ihrem Julian. Die Turteltauben scheinen gerade in Las Vegas gelandet zu sein. Fröhlich strahlt das Paar in die Handykamera, im Hintergrund ist ein Schild zu sehen, auf dem „Welcome to fabulous Las Vegas“ geschrieben steht. Mit dem nächsten Video erzählt Sarah ihren Fans von den Plänen des Paares.

So aufgeregt ist die Sängerin

Die Sängerin schreibt: „Wir sind in Las Vegas! Wuhu! Haben hier zwei Tage bevor wir unsern Camper abholen gehen und durch den Grand Canyon fahren. Ich freue mich sooo sehr auf die nächsten Wochen und unser Abenteuer. Wir sind total überfordert mit diesen ganzen Eindrücken hier. Man weiß nicht, wo man zuerst hinsehen soll. Wie crazy ist bitte diese Stadt!?“ Auch die Hitze macht Sarah Engels zu schaffen.

„9 Uhr morgens und 37 Grad. Gefühlt, als wenn dir jemand einen heißen Föhn ins Gesicht hält“, gibt die 32-Jährige zu bedenken. Und auch der erste Instagram-Beitrag mit Fotos aus Las Vegas darf natürlich nicht fehlen. Stolz teilt die Sängerin Eindrücke von ihrer Reise und posiert fröhlich vor einem riesigen „Las Vegas“-Schild. Und eins der Fotos verrät es dann: Auch die kleine Solea darf an dem Familienabenteuer teilnehmen.

Auch in den kommenden Wochen wird Sarah Engels ihre Fans garantiert mit Bild- und Videomaterial von ihrer Reise versorgen. Die Sängerin hat die große Bühne kurzerhand gegen einen Camper eingetauscht.