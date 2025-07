Überraschung bei „Die Bergretter“ – RTL-Star mischt bei ZDF-Serie mit

Fans von Markus Kofler und seinem Team müssen sich noch ein wenig gedulden: „Die Bergretter“ kehren erst im Herbst 2025 ins ZDF zurück. Die neue Staffel umfasst dabei rund sieben Folgen. Aktuell laufen die Dreharbeiten auf Hochtouren.

Um den Fans der Sendung ein kleine Freude zu bereiten, teil das Team von „Die Bergretter“ auf Social Media Einblicke hinter die Kulissen. Darüber hinaus wird jetzt offiziell, welcher ehemalige RTL-Fanliebling

„Die Bergretter“ arbeiten an neuer Staffel

Sebastian Ströbel und sein Team arbeiten weiter an der Serie. Mit dabei ist Jessica Ginkel, bekannt aus RTLs „Der Lehrer“. Nach dem Ende ihrer Rolle übernahm sie eine Hauptrolle in der ARD-Serie „Die Eifelpraxis“. Nun spielt sie in „Die Bergretter“ die Rolle der Claudia Eder.

+++ auch interessant für dich: „Die Bergretter“: Dramatisches Staffelfinale löst Welle an Fanreaktionen aus – „Bissl wenig“ +++

Ginkel bleibt weiterhin aktiv bei RTL. Im „Bamberg-Krimi“ verkörpert sie die Schwester eines Hauptkommissars. Weitere Gäste bei den Bergrettern sind Teresa Klamert, Julia Richter, Anno Koehler und Leo Reisinger. Über ihre Rollen gibt es noch keine umfassenden Infos.

„Die Bergretter“ plant Überraschungen

Interessant ist, dass Ströbel Ermittlerqualitäten zugetraut werden. Schon in der RTL-Serie „Countdown – Die Jagd beginnt“ überzeugte er als Kommissar. „Die Bergretter“ scheinen also auch in der neuen Staffel mit Überraschungen zu punkten. Fans dürfen sich auf spannende Charaktere und Geschichten freuen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wann genau die neue Staffel von „Die Bergretter“ im ZDF gezeigt werden, ist noch nicht offiziell kommuniziert worden. Was man bisher weiß: Sie soll im Herbst 2025 im ZDF laufen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.