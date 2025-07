ZDF-Star Collien Ulmen-Fernandes zog vorübergehend aus – DAS ist der Grund

Seit 14 Jahren gehen ZDF-Bekanntheit Collien Ulmen-Fernandes (43) und Christian Ulmen (49) gemeinsam durchs Leben – und standen dabei auch oft zusammen vor der Kamera. Doch die Arbeit am gemeinsamen Comedy-Projekt „Jerks.“ brachte die beiden einst an ihre Grenzen. In einem Interview mit RTL erinnert sich Collien nun an eine besonders angespannte Situation – mit ungeahnten Folgen.

Was genau passierte, verriet die Moderatorin und Schauspielerin jetzt ganz offen: Ein unbedachter Kommentar ihres Ehemanns vor einem Dreh sorgte dafür, dass ZDF-Star Collien kurzerhand auszog – wenn auch nur vorübergehend. Für das Promi-Paar war das ein Moment, in dem Realität und Fiktion auf ungewöhnliche Weise verschwammen.

Unbedachter Kommentar vor dem Dreh

„Willst du das wirklich anziehen?“ – dieser eine Satz genügte, um ZDF-Star Collien Ulmen-Fernandes aus der Fassung zu bringen. Der Kommentar kam kurz vor dem Dreh des allerersten Trailers zur Serie „Jerks.“. Für Collien der falsche Moment: „So kurz vor dem Dreh“ sei das „natürlich was, was man nicht hören möchte“, erklärte sie gegenüber RTL. Solche Aussagen seien zwar typisch für ihren Mann: „Das purzelt einfach so aus ihm raus“, doch die Wirkung blieb nicht aus.

+++ ZDF-Star Collien Ulmen-Fernandes quält es bis heute: „Sie war blutüberströmt“ +++

Die Schauspielerin empfand die Zusammenarbeit an der Serie ohnehin als „ein bisschen anstrengend“. Das Zusammenspiel als Paar – sowohl privat als auch beruflich – sorgte damals offenbar für Spannungen. Und so zog die ZDF-Bekanntheit die Reißleine: Sie packte ihre Sachen und suchte sich eine Auszeit.

ZDF-Star Collien Ulmen-Fernandes kam bei Serien-Freundin unter

Besonders skurril: Collien fand Unterschlupf bei ihrer Freundin Emily Cox. Ausgerechnet sie spielte in „Jerks.“ die Serienfreundin von Christian Ulmen – während Collien selbst seine Ex-Frau verkörperte. Realität und Serienhandlung verschmolzen auf ungewöhnliche Weise. Doch der Abstand tat offenbar gut.

Heute sind ZDF-Star Collien Ulmen-Fernandes und Christian Ulmen wieder als Paar vereint – privat wie beruflich. Die kurze Auszeit zeigt jedoch: Auch bei langjährigen Beziehungen mit viel Nähe und Humor kann ein unbedachter Satz zum Auslöser für Konflikte werden. Wichtig ist, wie man damit umgeht – und das haben die beiden offenbar gemeistert.