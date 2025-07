Trauer um „Doppelter Einsatz“-Star: Jürgen Schornagel ist tot

Es herrscht große Trauer um Jürgen Schornagel. Der Schauspieler ist am 8. Juli in Wester-Ohrstedt bei Husum verstorben, wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Vier Tage später hätte er seinen 86. Geburtstag gefeiert.

Über fünf Jahrzehnte lang stand er für Film, Fernsehen und Theater vor der Kamera oder auf der Bühne. Seine bekannteste Rolle im Fernsehen war die des Kriminalhauptkommissars Winter in der RTL-Serie „Doppelter Einsatz“. Für diese Darstellung erhielt Jürgen Schornagel im Jahr 2002 den Deutschen Fernsehpreis.

Trauer um Schauspieler Jürgen Schornagel

Geboren wurde er am 12. Juli 1939 in Essen. Nach seinem Schauspielstudium an der Folkwang Hochschule spielte Jürgen Schornagel an bedeutenden Theatern. Er war Teil der Berliner Volksbühne, des Staatstheaters Stuttgart und des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg. 1987 erhielt er den Berliner Theaterpreis. Auch im Kino war Jürgen Schornagel präsent. Er spielte in Produktionen von Joseph Vilsmaier wie „Schlafes Bruder“ oder „Comedian Harmonists“.

+++ RTL-Soap erwartet berühmte Überraschung – Reality-Star mischt „Unter Uns“ auf +++

Viele Kollegen erinnern sich voller Respekt an ihn. Besonders eng war seine Freundschaft zu Klaus J. Behrendt. „Als Schauspieler galt er als die Idealbesetzung für den Bösewicht – im echten Leben aber war er das genaue Gegenteil: warmherzig, humorvoll und voller Menschlichkeit“, so „Tatort“-Darsteller. „Uns verband nicht nur die Bühne, sondern auch unsere gemeinsame Herkunft – wir sind beide Kinder des Ruhrgebiets.“

Auch in dem Bergbau-Drama „Das Wunder von Lengede“ standen sie gemeinsam vor der Kamera. Dort spielte ebenfalls Heino Ferch mit, ein weiterer Weggefährte von Jürgen Schornagel. Jürgen Schornagel bleibt vielen als authentischer Schauspieler und liebenswerter Mensch in Erinnerung.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.