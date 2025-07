Sarah Engels holt Mädchen auf die Bühne – was dann passiert, geht ans Herz

Mit Songs wie „Ich“ und „Te Amo Mi Amor“ verzaubert Sarah Engels ihre Fans. Die Popsängerin fühlt sich auf den Bühnen des Landes zu Hause und hat in der Musik ihre große Leidenschaft gefunden.

Auch als Mutter macht die 32-Jährige eine gute Figur. Alessio und Solea heißt der Nachwuchs der Musikerin, für den sie alles stehen und liegen lassen würde. Ihr Herz für Kinder bewies der „DSDS„-Star nun auch bei seinem neuesten Konzert. Gemeinsam mit zwei kleinen Mädchen sorgte Sarah für einen unvergesslichen Gänsehaut-Moment.

Sarah Engels sendet wichtige Botschaft

Als Influencerin begeistert Sarah Engels ihre 1,8 Millionen Instagram-Follower tagtäglich aufs Neue. Auf ihrem Profil teilt die Musikerin Einblicke in ihr Privatleben und Aufnahmen von ihren Konzerten. Das neueste Video der Sängerin zeigt einen ganz besonderen Moment, den sie während ihres letzten Auftritts erlebt hat.

Die Musikerin steht auf einer Freiluftbühne, vor der sich tausende Fans versammelt haben. Sarah performt einen Song, der ihr besonders am Herzen liegt. In „Starke Mädchen“ sendet sie eine wichtige Botschaft. Mädchen und Frauen sollen zusammenhalten und sich gegenseitig stärken. Um diesen Appell zu verstärken, holt die Sängerin zwei junge Mädchen auf die Bühne, mit denen sie gemeinsam den Song performt.

Liebevoll beugt sich Sarah Engels zu den Mädchen herunter und hält ihnen das Mikrofon hin. Gemeinsam singt das Trio die Zeilen: „Und bitte lasst euch nicht verändern. Ihr seid gut so, wie ihr seid“. Die jungen Fans sind komplett erstarrt und beeindruckt von dieser unglaublichen Gelegenheit. Das Video kommentiert die Musikerin mit den Worten: „Strong girls. Miteinander, statt gegeneinander. Always.“ Dieses musikalische Highlight hat sicherlich keinen Zuschauer kaltgelassen.

Auch in der Kommentarspalte des Instagram-Videos zeigen sich die Fans der Musikerin begeistert. Eine Followerin schreibt: „Ach wie süß ist das!? Das werden die beiden ihr ganzes Leben lang nie mehr vergessen!“ Ein weiterer User kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Du bist so eine Powerfrau! So ein Vorbild für viele Menschen da draußen.“ Auf den Rückhalt ihrer Fans kann sich die Sängerin stets verlasen.

Ob auch die eigenen Kinder von Sarah Engels irgendwann mit ihrer berühmten Mutter auf der Bühne stehen werden, bleibt abzuwarten. Für besondere Momente wird die Musikerin garantiert auch bei ihren nächsten Konzerten sorgen.