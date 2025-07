Helene Fischer singt Kinderlied-Kracher – gemeinsam mit IHM

Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Schlagerstar Helene Fischer und Kult-Komiker Otto Waalkes machen gemeinsame Sache – mit dem Kinderlied „Baby Shark“. In einem bunten TikTok-Clip schiebt Helene als „Mama“ einen Kinderwagen, in dem Otto als „Baby-Otto“ sitzt. Eine Szene, die nicht nur für Schmunzeln sorgt, sondern vor allem zeigt, wie wandelbar und humorvoll sich Helene Fischer auch 2025 präsentiert.

Der Clip ist kein spontaner Gag, sondern Teil eines neuen Projekts: Im September erscheint Helenes Kinderlieder-Album „Die schönsten Kinderlieder (Tanzen & Feiern)“. Die erste Single „Baby Shark“ kommt schon am 8. August auf den Markt. Ihre Fans reagieren mit gemischten Gefühlen – manche vermissen klassische Schlager-Balladen, andere feiern die neue Richtung: „Die Kombi, von der wir nicht wussten, dass wir sie brauchen“, heißt es in den Kommentaren.

Helene Fischer und Otto – mit dieser Kombination hat wohl niemand gerechnet

Auch Otto selbst macht sich in einem Instagram-Video über den Clip lustig – auf gewohnt charmante Weise. Er sitzt mit einer Ottifanten-Tasse vor der Kamera und sagt: „Erstmal die Tasse Tee!“ Dann klingelt sein Handy. „Helene ruft an. Was will sie denn von mir?“ – gefolgt von ihrer Stimme: „Hallo Otto, hast du schon gesehen? Unser ‚Baby Shark‘-Video ist im Netz unterwegs!“ Mit dieser Art von Selbstironie punkten beide bei ihrer Community.

Dass Otto nun Teil von Helenes Kinderprojekt ist, überrascht, aber wirkt dennoch stimmig. Beide lieben es, mit Erwartungen zu spielen und Neues auszuprobieren – ob im Schlager, im Klamauk oder jetzt eben im Kinder-Pop. Der Clip beweist: Auch Stars mit jahrzehntelanger Karriere haben keine Scheu, sich humorvoll und verspielt zu zeigen.

Mehr als nur ein Spaßprojekt

Die ungewöhnliche Kooperation kommt bei vielen gut an – insbesondere bei jungen Familien und Fans beider Stars. Helene Fischer schafft es damit erneut, musikalisch neue Wege zu gehen, ohne ihre Identität zu verlieren. Kommentare wie „Helene Fischer ist ein Traum. Der Friesenjung auch!“ zeigen, wie sehr dieses Duo Menschen begeistert.

Gleichzeitig ist es ein mutiger Schritt, sich in ein ganz neues Genre zu wagen – und das mit einem Hit, der bei vielen Eltern längst zum Alltag gehört. Dass Helene Fischer ausgerechnet mit Otto Waalkes an ihrer Seite diesen Schritt geht, macht das Ganze umso spannender.

Bleibt abzuwarten, was auf dem Album noch alles zu hören sein wird. Fest steht: Mit „Baby Shark“ liefern Fischer und Waalkes jetzt schon ein humorvolles Sommer-Highlight – bunt, laut und ganz sicher unvergesslich.