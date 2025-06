„Wunderbarer Grund“: Florian Silbereisen verrät, warum Helene Fischer wirklich beim Schlagerbooom fehlt

Alles funkelt, alles glitzert – und dieses Mal sogar Open Air. Florian Silbereisens „Schlagerbooom“ gehört zu den größten Live-Sendungen im deutschen Fernsehen. Millionen schauen zu, wenn der sympathische Moderator am Samstagabend (21. Juni 2025, ab 20.15 Uhr in der ARD) aus dem österreichischen Nobel-Ski-Ort Kitzbühel grüßt.

Alle Infos zur Sendung, zu Stars und Songs haben wir für dich in unserem „Schlagerbooom“-Ticker zusammengetragen.

+++ Hier aktualisieren +++

23.35 Uhr: Und mit dem DSDS-Hit „We have a dream“ geht das Schlagerbooom-Open-Air in Kitzbühel zu Ende. Danke fürs Mitlesen!

23.30 Uhr: Die Meinungen der Fans sind geteilt ob des überraschenden Auftrittes. Während in Kitzbühel brav applaudiert wird, ist die Stimmung im Netz eine andere. „Und ich dachte, dieses Lied wäre schon im Original das Verstörendste gewesen, was ich je gehört habe“, heißt es bei „X“. Ein anderer schreibt: „Das war schlimm.“ Und ein Dritter meckert: „Ein echter Fiebertraum.“

23.24 Uhr: Macht Flori jetzt den Thomas Anders? Florian Silbereisen und Dieter Bohlen machen einen auf Modern Talking 2.0

23.20 Uhr: Und Dieter hat es geschafft. Die Fans feiern den Poptitan und Dieter und Florian verstehen sich auch. „Hammermäßig“ findet es Bohlen beim „Schlagerbooom“. Er will Silbereisen sogar zu einem Tennis-Match einladen.

Doch Bohlen zeigt sich auch tief betrübt, prangert die Kriege in dieser Welt an und hofft, dass bald wieder „alles in Butter“ sei.

23.15 Uhr: Und da ist er: Dieter Bohlen. Seit fünf Jahren haben sich er und Florian Silbereisen nicht mehr gesehen. Kommt der Poptitan in Frieden?

23 Uhr: Emotionaler Auftritt von Andreas Gabalier. Er singt seinen Hit „Amoi seg ma uns wieder“ für die Opfer des Amoklaufs von Graz. Im Publikum fließen die Tränen.

22.45 Uhr: Und da ist die Andrea Berg wieder, hält einen Monolog über die Liebe. Und plötzlich wird der Ablauf der Sendung geändert. Andrea und ihr Mann Uli Ferber haben heute nämlich Hochzeitstag. Und so darf der Mann an Andreas Seite die Bühne betreten. Blöd nur: Er hat seinen Hochzeitstag vergessen. Ein Lied von seiner Andrea bekommt er dennoch.

22.23 Uhr: Was hat der Flori denn da gerade gesagt??? „Helene macht momentan eine kleine Pause und ich glaube, wir verstehen alle, dass sie einen wunderbaren Grund dafür hat“, so der TV-Moderator. Was er damit wohl meint?

22.22 Uhr: Lagerfeuerstimmung bei Deutschlands größter Stadionshow. Flori und seine Stars singen mit dem Publikum um die Wette.

22.11 Uhr: Warum nicht direkt so? Nach ihrem Playback-Auftritt stimmt Weltstar Mireille Mathieu doch noch mal „La vie en rose“ an. Das musikalische Highlight dieses Abends. Standing Ovations für die 78-Jährige.

22 Uhr: Und jetzt wird es romantisch. Die Feuer am Berg werden entzündet. Eine Sterische Harmonika erleuchtet die Berge. Wahnsinn.

Eine Steirische Harmonika leuchtet in den Bergen. Foto: Screenshot ARD

21.45 Uhr: Und da ist sie endlich: Andrea Berg ist zurück. Im schicken Frack tanzt die Schlagerkönigin über die Bühne. Und singt sogar live! Das sorgt auch bei den Fans auf „X“ für Freude, die sich bis dato über das Playback aufgeregt hatten. „Äh, Moment, HIER WIRD DOCH NICHT GERADE LIVE GESUNGEN???“, heißt es da beispielsweise. Oder: „+++ Eil +++ Andrea Berg singt LIVE.“

21.40 Uhr: Der König ist gekommen. Jürgen Drews sitzt im Publikum und fungiert als Glücksbringer für Töchterchen Joelina. Gut sieht er aus, der Onkel Jürgen.

Jürgen Drews unterstützt beim Schlagerbooom seine Tochter. Foto: Screenshot ARD

21.32 Uhr: Florian Silbereisen hat seine Aufgabe als Hunde-Onkel gemeistert. Schade eigentlich. Für mehr Hunde-Content beim Schlagerbooom.

21.22 Uhr: Florian Silbereisen wird vom Moderator zum Hundesitter. Der sympathische Schlagerstar passt auf die Hunde von Michelle und Eric Philippi auf, während Frauchen und Herrchen auf der Bühne stehen.

21.20 Uhr: Und noch eine Legende auf der Bühne. Nicole singt die schönsten Hits ihrer Karriere … das kann dauern.

21.08 Uhr: Und plötzlich fällt doch noch der Name Helene Fischer. Florian Silbereisen begrüßt Jean Frankfurter. Der wiederum, so Silbereisen, Stars wie Michelle oder Helene als Produzent und Komponist begleitete.

21.05 Uhr: Fast wie bei „Wetten, dass ..?“ heute. Am Ende der Sendung soll der Berg leuchten. Wir sind gespannt.

20.59 Uhr: Sind die Fans zu laut? Immer wieder hört man Stimmen nebenbei, die ganz sicher nicht von den Künstlern kommen. Die ARD hat hörbare Tonprobleme.

20.52 Uhr: TV-Sensation. Nach dem Sommer- und dem Herbst-Schlagerbooom folgt nun auch noch der Silvester-Schlagerbooom. Es wird wild!

20.50 Uhr: Melissa Naschenweng und Florian Silbereisen haben sich nun die Steirische Harmonika geschnappt und jodeln gen Berg. Es wird wild.

20.35 Uhr: Was war denn da bei Andy Borg los? Plötzlich verliert ein riesiger Apfel, der als Bühnendeko diente, an Luft. Der Sänger ist sichtlich erschrocken. „Ich habe nichts gemacht“, beteuert der Sänger. Flori nimmt die Aktion mit Humor. Live ist eben live.

20.28 Uhr: Heyho Piraten, Vincent Gross macht jetzt auf Santiano, singt Seemanns-Shantys über Rum …

20.24 Uhr: Hört ihr das auch? Es scheint kleinere Ton-Probleme in Kitzbühel zu geben. Es hallt. Vielleicht ist es aber auch nur das Echo aus den Bergen.

20.20 Uhr: Und auch sie ist wieder da: Andrea Berg beendet ihre TV-Pause. Die Schlagerkönigin ist wieder da. Später beim Schlagerbooom. Doch jetzt kommt erst einmal DJ Ötzi.

20.17 Uhr: Ist das schon Olaf der Flipper, oder noch der Flori? Bei angenehmen 24 Grad grüßt Silbereisen im roten Sakko.

20.15 Uhr: Und da ist er, der Flori. Auf einem Kran begrüßt der Superstar des deutschen Schlager seine Fans. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau … auf geht’s!

20.00 Uhr: In einer Viertelstunde geht Florian Silbereisen auf Sendung. Mit dabei ist wieder die Creme de la Creme der deutschen Schlagerszene. Einer sagte sogar andere Termine für den Schlagerbooom ab. So schreibt Bernhard Brink via Instagram: „Liebe Schlagerfreunde, ich bin leider nicht am Neuendorfer See, um so wunderbare Kollegen wie Claudia Jung, Olaf Henning oder G.G. Anderson anzusagen. Ich bin hier beim Schlagerbooom in Kitzbühel, in der ARD live bei Florian Silbereisen. Das ist auch schön. Natürlich wäre ich auch unheimlich gerne am Neuendorfer See, aber ich verspreche euch, im September gibt es keine Fernsehklausel, da bin ich dabei.“

15.05 Uhr Könnte Helene Fischer beim „Schlagerboom Open Air“ auftreten? Obwohl sie nicht offiziell angekündigt ist, gab es in der Vergangenheit oft Überraschungsgäste. Ein gemeinsamer Auftritt mit Florian Silbereisen wäre für Fans das Highlight. Strategisch könnte dies ihre geplante „360° Stadion-Tour“ bewerben. Helene ist bekannt für große Bühnen, also wäre die Show ideal. Interessant: Der MDR zeigt am Tag nach dem „Schlagerboom“ eine Doku über ihren ersten TV-Auftritt 2005 neben Silbereisen. Ein Kreis würde sich also schließen.

12.38 Uhr: Steht uns etwa die größte Schlagerüberraschung des Jahres bevor? Schon jetzt ist klar: Dieter Bohlen ist mit dabei. Dabei will er im Stadion von Kitzbühel die größten Hits aus 40 Jahren Modern Talking feiern. „Wir werden alle überraschen!“, verspricht er gegenüber „Bild“. Und genau die will auch schon wissen, womit: Bohlen und Silbereisen sollen gemeinsam auf der Bühne singen! Selbst der Poptitan steigert die Spannung und teilt den enthüllenden Beitrag der „Bild“ in seiner Instagram-Story.

„Schlagerbooom“ mit Florian Silbereisen: Bittere Nachricht kurz vor Showstart

11.30 Uhr: Die Vorbereitungen für den Schlagerboom laufen auf Hochtouren. Punkt 20:15 Uhr sollen die Berge beim Open-Air-Festival erleuchten. Wie das Stadion ganz ohne Publikum aussieht, zeigt Florian Silbereisen nun auf Instagram. „Hier im Stadion ist es noch ganz ruhig“, schreibt der Schlagerstar mit einem Zwinkern. Auch viele Fans fiebern dem Schlagerboom entgegen. „Wir sind 20 Stunden unterwegs gewesen, um bei dir zu sein“, kommentiert ein User begeistert.

10 Uhr: Das kommt jetzt wirklich überraschend. Noch vor wenigen Wochen hatte Thomas Anders verlauten lassen, dass er sich auf Kitzbühel freue, betonte auch bereits in Interviews, wie gerne er mit „Schlagerbooom“-Moderator Florian Silbereisen auf der Bühne stehe. Auf dem offiziellen Ablaufplan, so berichtet es unser Partnerportal „Schlager.de„, fehlt der einstige „Modern Talking“-Star jedoch.

Dafür steht ein anderer Teil des einst legendären Musikduos auf der Bühne. So wird Dieter Bohlen bei Florian Silbereisen singen.

Sie sind unter anderem in diesem Jahr beim „Schlagerbooom Open Air“ in Kitzbühel dabei: Andrea Berg, Andreas Gabalier, Dieter Bohlen, Mireille Mathieu, DJ Ötzi, Andy Borg, Michelle, Semino Rossi, Die Draufgänger, Pietro Basile, Stefanie Hertel und Melissa Naschenweng.