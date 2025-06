„Echter Fiebertraum“: Silbereisen & Bohlen spalten die Gemüter

Ein TV-Highlight sorgte für Begeisterung und Diskussionen. Pop-Titan Dieter Bohlen (71) war der Star-Gast bei Florian Silbereisens (43) „Schlagerbooom Open Air“ in Kitzbühel. Nach fünf Jahren trafen die Show-Größen wieder aufeinander. Ein kleines „Modern Talking“-Comeback rundete die Sensation ab.

Der Hit-Produzent und Silbereisen saßen 2020 gemeinsam in der DSDS-Jury, danach trafen sie sich nicht mehr persönlich. 2022 übernahm Florian die DSDS-Moderation von Dieter, ein Jahr später kehrte Bohlen zurück. Kleine Sticheleien blieben nicht aus.

Florian Silbereisen & Dieter Bohlen: Fans reagieren gespalten

Auf der Bühne lieferte Bohlen ein Feuerwerk ab. Mit Band und Orchester präsentierte er ein Medley der größten „Modern Talking“-Hits. Bei der Begrüßung scherzte er: „Du brauchst doch keine Angst zu haben.“ Die Stimmung war herzlich, und es wurden sogar gemeinsame Pläne geschmiedet.

Bohlen meinte: „Wir müssen öfter mal was zusammen machen.“ Silbereisen stimmte zu: „Schön wär’s. Warum nicht …“ Einen Vorgeschmack gab es gleich in der Show. Beide performten „You Can Get It If You Really Want“ von Mark Medlock (46). Bohlen, mit Gitarre um den Hals, witzelte: „Das ist wie bei Modern Talking.“ Doch nach der Show ist vor der Show. Wie reagierten die Fans?

Die Meinungen waren geteilt. In Kitzbühel wurde brav applaudiert, im Netz sah es anders aus. „Und ich dachte, dieses Lied wäre schon im Original das Verstörendste gewesen, was ich je gehört habe“, schrieb jemand auf „X“. Ein anderer fand es „schlimm“, ein Dritter nannte es einen „echten Fiebertraum“. „Der Gesang von Dieter gerade ist eindeutig Live“, ergänzt ein weiterer User scherzhaft.

Show verpasst? In der ARD-Mediathek kannst du den Schlagerbooom 2025 ganz einfach nachschauen.