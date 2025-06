Stefan Mross privat: Schlagerstar hat altem Leben abgeschworen – „Abstinent werde ich nicht“

Trompeter, Sänger und Fernsehmoderator – das alles ist Stefan Mross. Bekannt im Fernsehen wurde Stefan Mross 2005 durch die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“. Auch im Jahr 2025 übernimmt Stefan Mross die Moderation der beliebten Sonntags-Sendung. Privat ist Stefan Mross jedoch ein echter Wiederholungstäter. Sowohl sein Liebesleben als auch die Beziehung zu seinem Fahrverhalten sind kein Geheimnis.

Die heile Schlagerwelt von Stefan Mross ist privat hier und dort mal am Bröckeln. Drei Ehen, drei Kinder und öfter stand Schlagerstar Stefan Mross schon ohne Führerschein da. Trotz allem ist er eine erfolgreiche Person und aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Alles Private über den Moderator erfährst du hier.

Stefan Mross privat: Mit Trompete zum Grand Prix Gewinner

Am 26. November 1975 wurde Schlagerstar Stefan Mross in Traunstein geboren, heute ist er 49 Jahre alt. Zusammen mit seinen Eltern und seinem Bruder Klaus wuchs er in Bayern auf. Seine Begeisterung für Musik entdeckte er laut „web.de“ schon in jungen Jahren.

Schlagersänger und Musiker Stefan Mross bei einem Auftritt beim Cannstatter Volksfest in Stuttgart im Schwabemnzelt Foto: imago/Wilhelm Mierendorf

Mit 13 Jahren hatte er sein Trompeten-Debüt auf einer Hochzeit, wie „merkur.de“ berichtet. Dort wurde er auch von der Volksmusikikone Karl Moik entdeckt. Im Anschluss hatte er seinen ersten TV-Auftritt in der Show „Wie die Alten sungen“ von Karl Moik. Bereits 1989 gewann Stefan Mross in Österreich den Grand Prix der Volksmusik.

Nach seinem Abitur widmete er sich privat weiter der Musik und begann eine Ausbildung am Salzburger Mozarteum. 1995 belegte er zusammen mit seiner damaligen Partnerin den zweiten Platz beim Grand Prix der Volksmusik für Deutschland.

Zwei seiner Ex-Partnerinnen lernte Stefan Mross im TV kennen

Bereits den Grand Prix haben Stefan Mross und Stefanie Hertel zusammen gewonnen. Von 2006 bis 2012 waren die beiden Schlagersänger verheiratet. Im Jahr 2001 haben Stefan Mross und Stefanie Hertel ihre gemeinsame Tochter Johanna bekommen.

Neben seiner musikalischen Karriere ist er auch Moderator und seit 2005 das Gesicht der Show „Immer wieder sonntags“. Hinter den Kulissen lernte Stefan Mross seine zweite Frau und Produktionsassistentin, Susanne Schmidt kennen, wie „web.de“ berichtet. Geheiratet wurde 2013. Die Ehe scheiterte drei Jahre später. Aus dieser Ehe gehen die beiden Kinder Paula und Valentin hervor.

Stefan Mross mit Freundin Eva Luginger Foto: IMAGO/Bildagentur Monn

Anna-Carina Woitschak und Stefan Mross lernten sich 2016 in seiner Sendung kennen. Sie waren für fünf Jahre ein Traumpaar in der Schlagerwelt. Hier folgte nach einer spektakulären Hochzeit das Ehe-Aus im Jahr 2022. Aktuell ist der Moderator privat mit der Sängerin Eva Luginger liiert.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Millionen Menschen waren live dabei

Die Liebe zwischen Stefan Mross und Sängerin Anna-Carina Woitschack war definitiv kein Geheimnis. Seit 2017 waren die Beiden ein Paar. Sie lernten sich 2016 in der Sendung „Immer wieder sonntags“ kennen. 2019 dann der Hammer: Mross machte seiner Freundin einen Antrag live vor laufender Kamera in der Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“.

Stefan Mross macht Anna-Carina Woitschack einen Antrag vor laufender Kamera Foto: imago images/Christian Schroedter

Ein Jahr später folgte die Hochzeit. Ebenfalls vor laufender Kamera in der Sendung „Schlagerlovestory.2020“. Moderiert wurde die Hochzeit von Anna-Carina und Stefan Mross von Schlagersänger Florian Silbereisen. Dieser hatte noch eine andere wichtige Rolle: Er war der Trauzeuge von Stefan Mross. Die Beziehung nahm ein schnelleres Ende als gedacht. Laut „Express.de“ gab das Paar 2022 über die Plattform Instagram seine Trennung bekannt. Noch im Dschungelcamp 2025 gab Anna-Carina Woitschack Details über die laufende Scheidung bekannt (hier mehr dazu). Wie „schlager.de“ berichtet, soll sich nach der Scheidung von Anna-Carina die vierte Ehe mit der neuen Freundin von Stefan Mross, Eva Luginger anschließen.

Schlagerstar Stefan Mross ist bei Polizei kein Unbekannter

Durch bereits mehrere Delikte ist der Moderator Stefan Mross privat bei der Polizei auffällig geworden. Der Musiker ist ein echter Temposünder. Er musste bereits mehrmals seinen Führerschein abgeben und ist ohne Führerschein gefahren, wie „schlager.de“ erzählt.

„Focus.de“ schreibt über einen Vorfall, der sich im Mai 2022 in einem Leipziger Hotel ereignet haben soll. Nachdem ein Hotelgast Stefan Mross des Öfteren beleidigt und verfolgt hatte, ist Mross diesem gegenüber handgreiflich geworden und es wurde die Polizei gerufen. Laut dem Sänger habe er dem Gast an den Hemdkragen gefasst. „Mit mir sind einfach die Pferde durchgegangen. Darauf bin ich nicht stolz“, so Stefan Mross. Seit diesem Vorfall gilt er offiziell als vorbestraft. Andere Gerüchte um sein Privatleben lehnt Stefan Mross hingegen vehement ab – zum Beispiel beim Thema Alkohol. Im Interview mit der „SuperIllu“ machte Stefan Mross klar, nie ein Problem mit dem Trinken gehabt zu haben. Seit der Beziehung zu seiner neuen Freundin habe Stefan Mross dem Partyleben abgeschworen, er gehe jetzt runter vom Gas. „Abstinent werde ich nicht“, heißt es aber auch – man dürfe sich mit fast 50 Jahren ja auch mal etwas gönnen.

Stefan Mross wird privat Betrug vorgeworfen

Dann beschäftigt die Polizei seit Ende Mai 2024 ein weiterer Vorfall. Ein älteres Ehepaar hatte gegen den 48-Jährigen Anzeige wegen Betrugs erstattet. Der Grund dafür ist, dass das Ehepaar das Haus von Mross gekauft hat und im Nachhinein deutliche Mängel aufgefallen sind. Sie behaupten, dass er sie beim Kauf des Hauses über den Tisch gezogen habe.

Mittlerweile seien um die 30 Mängel an dem Haus aufgefallen, so „tvdigital.de“. Der ausschlaggebende Punkt sei gewesen, dass die Solaranlage auf dem Dach nicht funktioniert und dazu eine Nachzahlung von 3.646 Euro fällig ist. Dazu sei durch die Reparatur ein Wasserschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden. Seine Ex-Frau Anna-Carina bestätigte gegenüber der „Bild“, dass es immer schon Probleme an dem Haus gab. Der Kaufpreis lag bei 1,1 Million Euro.

Stefan Mross bei der Show „Immer wieder sonntags“ Foto: imago/HOFER

2023 wäre Stefan Mross fast Teil der Reality-Show „Kampf der Reality-Stars“ geworden. Der Vorvertrag wurde von ihm wohl bereits unterzeichnet. Dann machte der SWR einen Strich durch die Rechnung. Der Sender hatte Angst vor einem „Imageschaden“ für den Moderator und untersagte ihm deshalb die Teilnahme, wie „bild.de“ berichtet.

Das ist alles, was du über den Sänger, Trompeter und Moderator Stefan Mross wissen musst.