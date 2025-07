Ayhan-Hammer lässt Schalke jubeln! Jetzt stellt sich allen nur eine Frage

Trotz seiner jungen Jahre strahlte Schalke-Juwel Mertcan Ayhan in den jüngsten Testspielen eine unglaubliche Ruhe aus. Neben Timo Becker und Nikola Katic bildete er den linken Part der Dreierkette. Der 18-Jährige überzeugte nicht nur Trainer Miron Muslic, sondern auch seine Teamkollegen.

Am Montag (21. Juli) folgte dann der Paukenschlag: Schalke hat den 2026 auslaufenden Fördervertrag des Innenverteidigers vorzeitig in einen Profivertrag umwandeln können. Sein neues Arbeitspapier läuft nun bis 2028 – mit Option auf ein weiteres Jahr. Ein echter Coup für S04!

Schalke-Bosse gelingt Ayhan-Coup

Viele internationale (Top-)Klubs waren hinter ihm her, wollten den jungen Defensiv-Akteur verpflichten, in den letzten Wochen zweifelten viele Fans, ob den S04-Bossen eine etwaige Verlängerung gelingen würde. Schließlich war das Interesse an Ayhan groß. Und doch setzte sich S04 durch und hat das Top-Talent nun langfristig binden können.

Für den kriselnden Klub ist das ein großes Zeichen. Ayhan ist zweifelsohne eines der größten Talente der letzten Jahre, könnte in Zukunft ein ganz wichtiger Spieler auf Schalke werden. Doch die große Frage, die sich nun vor allem die Fans stellen: Welche Rolle wird er in der anstehenden Saison 2025/26 spielen?

Wird er gleich zu einer wichtigen Stütze?

Fakt ist: Die Klubbosse um Frank Baumann werden Ayhan eine starke, eine passende Perspektive aufgezeigt haben. Anderenfalls hätte Ayhan wohl kaum verlängert. Er gehört zweifelsohne zu den Gewinnern der Vorbereitung. Doch hat er schon in der kommenden Saison die Chance auf viele Einsätze?

In der Jugend hat er die Position des linken Innenverteidigers in einer Dreierkette noch nie gespielt und doch konnte er souverän überzeugen. Ob S04 deswegen gar die Transferpläne über den Haufen wirft? Denn laut übereinstimmenden Medienberichten sollte noch unbedingt ein neuer Spieler mit Startelformat für eben jene Position kommen. Doch nun kommt Ayhan, der sich in den Vordergrund spielt und einen neuen Vertrag unterschrieben hat.

Dass er das Zeug hat, schon in den kommenden Wochen zu einem wichtigen Spieler für S04 zu werden, hat er bereits bewiesen – sowohl in der Vorbereitung als auch unter Norbert Elgert in der U19. Ob er tatsächlich einen Stammplatz innehaben wird, ist unklar. Vor allem, weil Katic und Becker gesetzt sind. So oder so wird er aber eine gewisse Rolle in der kommenden Saison spielen. Spätestens 2026/27 dürfte er dann einer der Säulen des Teams werden.