S04 atmet nach Verletzungsschock auf – doch die Hiobsbotschaft folgt zugleich

Ein Testspiel zum Vergessen. Nicht aus sportlicher Sicht für S04 (3:0), aber mit Justin Heekeren, Tidiane Toure und Ayman Gulasi mussten gleich drei Akteure den Platz von Rot Weiß Ahlen (Sonntag, 20. Juli) verletzungsbedingt vorzeitig verlassen. Am Dienstagmorgen (22. Juli) folgt das offizielle Verletzungsupdate des Vereins.

Entwarnung gibt S04 für Torwart Heekeren. Der 24-Jährige habe sich „lediglich eine Zerrung im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen“, heißt es in der offiziellen Vereinsmitteilung. Noch in dieser Woche werde er wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen können. Wichtige Neuigkeiten für den jungen Schnapper – gerade zum aktuellen Zeitpunkt.

S04-Torwart will angreifen

Vor kurzem erst betonte Heekeren, dass er trotz der Stellung von Loris Karius als klare Nummer eins den Konkurrenzkampf suchen werde (mehr dazu hier). Eine längere Verletzung hätte diese Hoffnung direkt wieder begraben. Vor genau diesem Problem stehen allerdings zwei S04-Talente.

Toure und Gulasi „müssen zunächst pausieren“, wie Schalke offiziell bekanntgab – ein herber Rückschlag für den 19- und 20-Jährigen Richtung Ende der Saison-Vorbereitung. Schuld seien laut Verein eine strukturelle Muskelverletzung am rechten Oberschenkel bei Toure und eine Verletzung am rechten Sprunggelenk bei Gulasi. Eine genaue Ausfallzeit ist nicht bekannt. Der Zeitpunkt könnte dennoch kaum schlechter kommen.

Knapp zwei Wochen vor Saisonstart will Miron Muslic seinen Kader verkleinern. Spieler sollen noch verkauft werden oder die U23 in der kommenden Spielzeit unterstützen. Mit Martin Wasinski und Mika Khadr schickt Mulsic die ersten beiden Akteure in die zweite Mannschaft. Ob und wer folgen wird, bleibt zunächst offen.

Mit individuellem Training startet Armin Younes in die Woche. Er fehlte S04 zuletzt in beiden Testspielen gegen Twente und Ahlen erkrankt. Ebenfalls individuell arbeitet Emil Hojlund. Auf ihm ruhen bei einem absehbaren Sylla-Abgang viele Fan-Hoffnungen.