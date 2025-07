Stammplatz dahin? S04-Hoffnungsträger muss bittere Pille schlucken

Im Kader des FC Schalke 04 tummelt sich so manches vielversprechendes Talent – ob im Tor, in der Defensive, im Mittelfeld oder im Sturm. Eine der heißesten Aktien bei S04: Emil Höjlund. Der Däne bringt enormes Potenzial mit, unter Miron Muslic soll er endlich zu einem wichtigen Faktor werden.

Doch bislang ist davon noch wenig bis gar nichts zu sehen. Der Grund: Einmal mehr hat der S04-Youngster mit seinem Körper zu kämpfen. Nach einer bitteren Blessur fehlte er nun erneut. Damit rückt er in der Rangordnung weit nach hinten.

S04-Youngster Höjlund weiterhin nicht fit

Schon zu Beginn seiner Amtszeit betonte Muslic, dass er sich enorm auf Höjlund freue. Vor allem, weil er genau der Stürmertyp ist, der im „Muslic-System“ voll aufgehen könnte. Der junge Stürmer bringt alles mit, um ein echter Unterschiedsspieler in Liga zwei sein zu können. Doch sein Körper macht ihm bislang ein Strich durch die Rechnung.

Weite Teile der letzten Saison verpasste er aufgrund von wiederkehrenden Verletzungen. Daher ist er zu Beginn der Sommer-Vorbereitung noch geschont und ganz langsam herangeführt worden. Man wollte ihn behutsam aufbauen, damit er in der Saison eine wichtige Rolle spielen kann.

Doch zum Ende des Trainingslagers folgte dann der nächste Rückschlag: Höjlund verletzte sich nach einem Zusammenprall im Training am Kopf. In der Folge konnte er die Testspiele gegen Wiesbaden (2:3), St. Gallen und Twente Enschede (0:0) nicht absolvieren. Schon die ersten Tests der Saison gegen Best-of-Grafschaft (9:1), den 1. FC Bocholt (3:2) und Athen (0:0) verpasste er.

Verpasst er gar den Saisonstart?

Somit hat er nahezu die gesamte Vorbereitung gefehlt. Auch am Dienstag (22. Juli) musste er noch passen, könnte also auch den letzten Test gegen den FC Sevilla (Samstag, 26. Juli) verpassen. Statt sich an den neuen Trainer, an dessen System und an die neue Mannschaft zu gewöhnen, muss er erneut zuschauen.

Noch vor wenigen Wochen hatten viele S04-Fans gedacht, dass Höjlund unter Muslic gar gesetzt sein könnte, sofern Top-Stürmer Moussa Sylla verkauft wird. Doch seine Kopfblessur macht diesen Plan einmal mehr zunichte. Der Däne bleibt vom Pech verfolgt.